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Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

Известный певец Сергей Шнуров посвятил стихотворение скандальной ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Два весёлых футболиста
Вместе провели уик-энд, —
[Избили] министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По [лицам] пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
[Зачем] трогать их-то, ибо
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!" — написал Шнуров.

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Два веселых футболиста Вместе провели уикенд, - ОтпиздЮхали министра, Став героями легенд! Как богатыри былины, Встали с печки, вот те нать, И пошли вдоль по Неглинной По ебальникам пинать. И ногами, и руками, Любо дорого глядеть! Крепкие они, как камень, Звонкие они, как медь! Хули трогать их-то, ибо, Вот герои от народа, И под стать они Хабибу, Им я посвящаю оду! Их портреты срочно в школы, Дай им, боже, больше сил, Для примера и прикола, Я, будь воля, разместил!

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Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:26
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(7)
#10  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Prokurator,
Мне понравились Батрутдинов и Харламов типа Кокорин и Мамаев.
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#9  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:09)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже комментировать этого [нехорошего человека] не хочется...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#8  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 22:05)
  • +1
  •  (5)
online

Так себе. Жду песни от Слепакова в духе Петров & Боширов


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 21:48)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Volodia379
Сказать не чего"культурная столица!"

Не обращайте внимания, сэр, ложитесь на бок спать и спокночи) Культуры на болотах не бывает. Завыла собака , кот побежал на дерево.
Без внимания


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:47)
  • +6
  •  (12)

Курили ль вы травку??
Всосали таблетки??
А после , как манки
Долбились на ветке???
А может быть вы
Накидались насваев???
Товарищ Кокорин?
Товарищ Мамаев?

Вы жили привольно
Совсем ненатужно
На всех перекрестках
Кичась своей дружбой
Не знали вы лиха
Не ведали горя
Товарищ Мамаев!
Товарищ Кокорин!

Но время тихонько
Уходит обратно
Барометр прочно
Встал на "Неприятно"
И больше скулеж ваш
Совсем не канает
Товарищ Кокорин!
Товарищ Мамаев!

Брутал растеряв
Вы в СИЗО как нимфетки
Как две сладких-сладких
Сосучих конфетки
И даже наколки
На вас тень кидают
Товарищ Кокорин!!
Товарищ Мамаев....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 21:42)
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  •  (9)

Сказать не чего"культурная столица!" smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Master_______R  Москва (Сегодня, 21:40)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дай, мне
глыбастость,
буйство,
бас,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубясь,
сказать о них
товарищам-потомкам…


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...
Регистрация: 9.03.2013 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 21:36)
  • -1
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online

Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Он сирота .Так что стулом чиновника енто все равно что потерять дорогую мебель, чего и жаль. 12 стульев и одна голова, так называлаось новое стихотворение кота.
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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Lestat  Москва (Сегодня, 21:33)
  • -1
  •  (7)
online

Жаль, что им Шнур не попался по пути smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:30)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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