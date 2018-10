Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

View this post on Instagram

Два веселых футболиста Вместе провели уикенд, - ОтпиздЮхали министра, Став героями легенд! Как богатыри былины, Встали с печки, вот те нать, И пошли вдоль по Неглинной По ебальникам пинать. И ногами, и руками, Любо дорого глядеть! Крепкие они, как камень, Звонкие они, как медь! Хули трогать их-то, ибо, Вот герои от народа, И под стать они Хабибу, Им я посвящаю оду! Их портреты срочно в школы, Дай им, боже, больше сил, Для примера и прикола, Я, будь воля, разместил!