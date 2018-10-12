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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве
Известный певец Сергей Шнуров посвятил стихотворение скандальной ситуации вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Два весёлых футболиста
Вместе провели уик-энд, —
[Избили] министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По [лицам] пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
[Зачем] трогать их-то, ибо
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!" — написал Шнуров.
"Два весёлых футболиста
Вместе провели уик-энд, —
[Избили] министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По [лицам] пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
[Зачем] трогать их-то, ибо
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!" — написал Шнуров.
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Два веселых футболиста Вместе провели уикенд, - ОтпиздЮхали министра, Став героями легенд! Как богатыри былины, Встали с печки, вот те нать, И пошли вдоль по Неглинной По ебальникам пинать. И ногами, и руками, Любо дорого глядеть! Крепкие они, как камень, Звонкие они, как медь! Хули трогать их-то, ибо, Вот герои от народа, И под стать они Хабибу, Им я посвящаю оду! Их портреты срочно в школы, Дай им, боже, больше сил, Для примера и прикола, Я, будь воля, разместил!
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