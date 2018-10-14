Мануэль Нойер: у нас было много моментов в матче с Голландией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выразил разочарование поражением от Голландии (0:3) в матче Лиги наций."Мы не извлекли достаточно пользы из наших моментов, возможностей. У нас было много шансов открыть счет, забить первыми. А в конце встречи мы уже допустили ошибки", - цитирует Нойера AFP.