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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Геннадий Орлов: нужно мощно ударить по благосостоянию Мамаева и Кокорина

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможных санкциях к полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

"Нужно нанести мощный и безжалостный удар по их материальному благосостоянию. Для нынешних игроков главное — деньги. Они понимают разговор только на этом языке. Взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут.

Наказывать надо, и очень жёстко, в скрупулёзном соответствии с содеянным. Как говорили древние, закон есть закон. Что сделал, то и получи. Но нельзя руководствоваться эмоциями и перебарщивать с наказанием. И не голосованием выносят вердикт, как у нас на каком-то радио, где провели опрос и выяснили, что 85 процентов респондентов высказались за то, чтобы отлучить Кокорина и Мамаева от футбола навек, то есть дисквалифицировать их пожизненно. Надо судить", - сказал Орлов.

Спорт уик-энд
Теги: Орлов Мамаев Кокорин
Сегодня, 11:35
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#18  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 13:06)
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Дядя Гена предлагает отобрать побольше денежек у Кокорина, чтобы заставить его играть еще лучше за зенытиков, ведь болотные не расторгают контракт с кокошей из расчета. что голодный футболист будет еще лучше играть и больше забивать за лазурных. А где же справедливость и гле закон в действии??? И почему Орлов так переживает - у зенита топовых дорогих футболистов на два состава, а то и больше...

Blessing,
Лучше пару миллионов рублей как обычным гражданам. .Вот тогда поживут и узнают почем "фунт лиха".
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#17  студия дускай   (Сегодня, 12:57)
  • +3
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их время прошло мы на экранах хотим видеть другие лица и мы их уже видим
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#16  Barmaley   (Сегодня, 12:53)
  • +3
  •  (3)

Кокорин и Мамаев, это псиихофизиологический феномен звездной болезни. Они ощутили недостаток внимания к своим персонам и решили напомнить о себе окружающиим. Ради этого они пойдут на все, лишь бы не остаться незамеченными и никакое наказание их не остановит. А в уголовном кодексе как раз и есть пункт наказания - до трех или четырех годовых окладов штраф в казну государства. Но скорее всего им статью переквалифицируют на побои ушлые адвокаты и будет примирение сторон. Уже разделили уголовные дела и их отмазывают по одному. Типа меня там не было.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#15  DimonSM  Белая Русь (Сегодня, 12:43)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот посадят и ударит. Хулиганьё надо держать подальше от общества и все ждут, чем дело кончится, посадят - так себя вести нельзя, не посадят - можно. Вот и глянем, что выберем все мы..
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#14  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 12:34)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
КДК на низком старте...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#13  Makc33   (Сегодня, 12:34)
  • +1
  •  (5)
online

Кокорин и Мамаев против, они согласны на мощный удар стулом
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#12  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 12:32)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нужно нанести мощный и безжалостный удар по их материальному благосостоянию

Передать их зарплаты Томи и Анжи!!! laughing
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 12:28)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Все нельзя, хоть пару миллинов баков надо оставить, на хлеб, на носки, на бензин...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 12:13)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Отнять и поделить?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  ajax101  Москва (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: александр матасов
Дядю Гену жаба душит,им и так не сладко,хватит их уже чморить,получат что того заслуживают.


Этих двоих пока ещё не начинали чморить! У них всё впереди!

avnik,

У тех, кто даёт признательные показания
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#8  александр матасов   (Сегодня, 12:06)
  • -5
  •  (5)
online

Дядю Гену жаба душит,им и так не сладко,хватит их уже чморить,получат что того заслуживают.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 11:58)
  • -2
  •  (8)
online

Дело резонансное, вполне уместен суд присяжных, а не тот которому никто не верит. На радио собственно и прошёл тот самый суд присяжных, только присяжных там было куда больше чем в суде, и они проголосовали за пожизненное отлучение от футбола, если у нас демократия, 85 процентов проголосовавших более чем достаточно для решения, а если у нас решается всё так как захотят богатые владельцы, нашей в прошлом страны, то чего цирк устраивать, штраф пятьсот рублей и бегите дальше играйте
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 11:54)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А у каких он будет отнимать у настоящих или у тех, которые на видео? )))
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Директор Департамента развития внутренней торговли и потребительского рынка Минпромторга обеднел на восемьсот тысяч рублей. Накануне вечером неизвестные злоумышленники проникли в квартиру чиновника Дениса Пака и украли указанную сумму денег.
Источник: https://svopi.ru/proish/61075
Напомним, что Денис Пак родился в обычной семье медиков на Сахалине. Родители хотели, чтоб сын продолжил династию и стал врачом. Пак поступил в Московскую экономическую академию им. Плеханова, где познакомился с Георгием Огаджановым, семья которого занималась животноводчеством и планировали создать собственную свиноферму. Пак нашел способ, где найти стартовый капитал для осуществления мечты родителей его друга и удалось удачно реализовать проект. С того момента Пак твердо решил заниматься промышленной деятельностью.
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Денис Пак родился 2 марта 1981 года в городе Санкт-Петербург. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 2002 года на протяжении семи лет работал помощником депутата и руководителем аппарата комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга.
В Москве, на Большой Никитской улице, ранним утром в кафе 8 октября 2018 года, стал свидетелем хулиганского поведения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Чиновник сделал известным спортсменам замечание, после чего на него посыпались оскорбления, и были нанесены побои. В связи с чем Денис Пак обратился в органы полиции.
Является действительным государственным советником юстиции РФ 3 класса.

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Какого шПака они мочили? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дядя Гена предлагает штраф в размере 4-х годовых доходов согласно 213 ч2???
Ничего себе добрый крокодил...Да Кокоше легче отсидеть :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  Koman4  Приморье (Сегодня, 11:51)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да отстаньте вы уже от них, они свое уже за работали, как минимум три условно.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:45)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ударим обструкцией по мажоризму и разгильдяйству !
железной рукой загоним Кокорина к совести !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Болела  г.Москва (Сегодня, 11:41)
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот именно, отнять и поделить


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (13)

Дядь Ген - давай у них отнимем все и тебе отдадим. Нормально?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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