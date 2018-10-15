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Михаил Гершкович: самое главное, что в сборной Черчесова нет равнодушных

Экс-наставник сборной России Михаил Гершкович прокомментировал победу над Турцией (2:0).

"Команда Черчесова мне очень нравится. Своим духом, коллективизмом, отношением к делу. Результат может быть разный. Соперники тоже ведь выходят на поле с мыслями о победе, но от восприятия нынешней сборной получаю настоящее удовольствие.

Самое главное, что в этой команде нет равнодушных и все чувствуют ответственность за результат. В прошлых созывах национальной команды мы этого не видели", — цитирует Гершковича "Спорт уик-энд".
Теги: Черчесов Сборная России Гершкович
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