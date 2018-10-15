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Адвокат Павла Мамаева сегодня обжалует решение об его аресте

Сегодня защита хавбека "Краснодара" Павла Мамаева планирует подать апелляционную жалобу на решение суда о заключении футболиста под стражу до 8 декабря по делу о хулиганстве.

"Сейчас я еду подавать апелляционную жалобу", — заявил адвокат Мамаева.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин взяты под стражу до 8 декабря в связи с нападением на двух людей в центре Москвы.

РИА
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:24
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3
(1)
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Оставят их под стражей - значит, намерения посадить серьезные. Выпустят на подписку - значит, всё было изначально клоунадой.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Barmaley   (Сегодня, 15:08)
  • +3
  •  (3)

Будет толк или нет, неважно. Но свои пару штук баксов адвокат получит за работу.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:59)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не бил, не выпивал, ни в чем не замешан.
Все валить на кокоса.
Профит.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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