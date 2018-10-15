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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Защитник "Томи" Тихий: мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора (1)
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Владимир Путин наградил чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым в кафе
Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и директора департамента Минпромторга Дениса Пака, которых избили арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Пак получил орден "За заслуги перед отечеством" II степени, Гайсин — орден Александра Невского за "большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".
НАМИ по заказу Минпромторга с 2013 года занимается разработкой "Единой модульной платформы", также известной как "Кортеж". Задача — создать лимузин для главы государства. На реализацию проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Впервые на этой машине Путин проехал во время инаугурации в мае.
Интернет-портал правовой информации РФ
Пак получил орден "За заслуги перед отечеством" II степени, Гайсин — орден Александра Невского за "большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".
НАМИ по заказу Минпромторга с 2013 года занимается разработкой "Единой модульной платформы", также известной как "Кортеж". Задача — создать лимузин для главы государства. На реализацию проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Впервые на этой машине Путин проехал во время инаугурации в мае.
Интернет-портал правовой информации РФ
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