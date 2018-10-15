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Владимир Путин наградил чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым в кафе

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и директора департамента Минпромторга Дениса Пака, которых избили арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Пак получил орден "За заслуги перед отечеством" II степени, Гайсин — орден Александра Невского за "большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".

НАМИ по заказу Минпромторга с 2013 года занимается разработкой "Единой модульной платформы", также известной как "Кортеж". Задача — создать лимузин для главы государства. На реализацию проекта из бюджета выделили 12,4 млрд рублей. Впервые на этой машине Путин проехал во время инаугурации в мае.

Интернет-портал правовой информации РФ
Теги: Кокорин Мамаев Путин
Сегодня, 15:45
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#40  grossmeister   (Сегодня, 16:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LARSSS
Это приговор для Какоши и Мамаши.

Это не приговор. Это намёк Паку, чтоб поумерил пыл.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#39  Сибирячок   (Сегодня, 16:45)
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Болеет за:
«Спартак»
А Дарье Глушаковой орден не дали....Она же тоже от футболиста сборной опиздюлилась.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#38  студия дускай   (Сегодня, 16:43)
  • +1
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online

вот что стул животворящий вытворяет!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#37  anonymous   (Сегодня, 16:43)
  • +1
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online

Цитата: Apant1
Офигеть, за копирование чертежей ролс ройса фантом 12.4 миллиарда) красавцы

не совсем так, движок у порше заказали))
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#36  yuri  спб (Сегодня, 16:43)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: бородач
видать закончились суворовские --нынче же в тихаря дают,чтобы народ не бударажить--увидим только когда помрут--потом понесут подушки с наградами..

Да какой у них народ, сэр. Они живут в параллельном мире эти чиновники. Народ у них только свой-богоизбранный. Остальное лишь быдло и население .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#35  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:42)
  • -1
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online

12,5 миллиардов взыскать с Кокоше-мамаевских и усё, им также по медальке..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#34  Сибирячок   (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо в этом стуле были сокровища мадам Петуховой. Где остальные 11 стульев? В сборной России?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#33  Apant1   (Сегодня, 16:40)
  • +3
  •  (3)
online

Офигеть, за копирование чертежей ролс ройса фантом 12.4 миллиарда) красавцы
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#32  Сибирячок   (Сегодня, 16:38)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
За проявленный героизм и мужество на Мамаевом Кокорище.

писи: Впору для таких случаев учреждать Орден Путина для приближённых.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#31  Мимо проходил   (Сегодня, 16:36)
  • +3
  •  (5)

Стул забыли наградить.
Регистрация: 12.10.2018 [жалоба]
#30  anonymous   (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: P. Holmberg
Цитата: anonymous
не так, "а ты знаешь сколько мы освоили?")


Ну сколько освоили- мы с вами не знаем, но что с этим "Кортежем" носятся, как с писаной торбой, это очевидно. Чуть ли не каждую неделю показывают по ТВ, и док. фильмы снимают. Явно, что Самому - кортеж очень понравился, вот холопы и стараются- порадовать барина лишний раз, показать его игрушку))

Я это к тому, что какашки налетели на самый худший вариант, на чиновника, который лично угодил Самому)))) По тому и жопа к ним прилетела большая.

игрушка царю очень понравилась, поэтому он после показа "кортежа" опять на pullman пересел)
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#29  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
уважаемые люди, не то что челядь со стульями


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#28  Черный Лис   (Сегодня, 16:33)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
За успешно выполненное задание по отвлечению народного негатива от пенсионной реформы, по-видимому. Китаец даже зуба не пощадил ради такой святой цели. Большого мужества человек. Слуга царю, отец солдатам.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#27  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Заголовок во все газеты -- чиновники - москвичи выдержали массированный питерско-краснодарский удар и перешли в контрнаступление по всему информационному фронту---ордена-медали не жалеть-- Рождение героев произошло , а водителя с первого канала забыли - нехорошо это?

Цитата: yuri
Очень обидно, полагается орден Суворова ан нет.

видать закончились суворовские --нынче же в тихаря дают,чтобы народ не бударажить--увидим только когда помрут--потом понесут подушки с наградами..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#26  Blessing  Спб (Сегодня, 16:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
. Не знал, что отношение к футболу передается с ударом стулом)

Как мы вас понимаем, до этого вы считали, что передается только чемоданом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:28)
  • 0
  •  (2)

Цитата: anonymous
не так, "а ты знаешь сколько мы освоили?")


Ну сколько освоили- мы с вами не знаем, но что с этим "Кортежем" носятся, как с писаной торбой, это очевидно. Чуть ли не каждую неделю показывают по ТВ, и док. фильмы снимают. Явно, что Самому - кортеж очень понравился, вот холопы и стараются- порадовать барина лишний раз, показать его игрушку))

Я это к тому, что какашки налетели на самый худший вариант, на чиновника, который лично угодил Самому)))) По тому и жопа к ним прилетела большая.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#23  Blessing  Спб (Сегодня, 16:27)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну.... словечко то замолвил за Сашку, надеюсь..., не откажут президенту, думаю.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#22  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:20)
  • -2
  •  (2)
online

Для Кокорина и Мамаева это хорошо. Пак и Гайсин от наград станут добрее и великодушнее и всё пацанам простят. Кроме денег, конечно.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#21  anonymous   (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: P. Holmberg
Не на того какашки наехали)) А еще орали- "да ты знаешь , кто мы такие?")))) Надо было Паку в ответ- " А вы "Кортеж" видели? Так вот это Я")))

не так, "а ты знаешь сколько мы освоили?")
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#20  avnik  море (Сегодня, 16:17)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гайдин видимо споткнулся об лежащего Пака. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 16:17)
  • +1
  •  (3)
online

Очень обидно, полагается орден Суворова ан нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  Barmaley   (Сегодня, 16:16)
  • -2
  •  (8)

Цитата: LARSSS
Это приговор для Какоши и Мамаши.

Да Путин очень мудрый человек. Вмешиваться не будет. А потом, если что, помилует или амнистирует оболтусов от футбола.Тем более мы видим какие тела за них просят. Тем интереснее продолжение банкета. Главное чтобы были соблюдены все процессуальные нормы. Адвокатам нужно не в соцсетях доказывать свою правоту, а в судах и в кабинетах СИЗО. И не обращать внимание на наши посты. Нечего было средь бела дня общественный порядок нарушать. Неприятие вызывает разница зарплат футболистов и простых граждан. Эти звезды, прежде чем стать ими, проживали и обучались в интернатах и на мои налоги в том числе. Им государство(налогоплательщики) создали им все условия для успешной карьеры. А они отплатили презлым за предобрейшее, как говорил один актер.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#17  ewgen  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:16)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
За какие заслуги? 5 лет разрабатывают автомобиль с двигателем "Порш" и кузовом - смесь бентли с ролс-ройсом
Регистрация: 14.06.2017 [жалоба]
#16  LIAZ677   (Сегодня, 16:15)
  • +3
  •  (3)

Охренеть ....
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#15  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:12)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот как новости меняются. уже не только пака били. но и еще одного чинушу .
завтра напишут что всё правительство избили. журнашлюхи


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#14  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:11)
  • +6
  •  (10)

Не на того какашки наехали)) А еще орали- "да ты знаешь , кто мы такие?")))) Надо было Паку в ответ- " А вы "Кортеж" видели? Так вот это Я")))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#13  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 16:08)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Барселона»
Это перебор, какие нафиг заслуги перед Отечеством?)) совсем охренели, а чего не звезду героя? )) клоуны
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#12  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 16:08)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
1.ну Гайсина никто и не бил...
2.каково теперь Паку жить..а этот чинуша которого Кокорин и Мамаев отхерачили....ему за это орден дали...
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  diego milito 22   (Сегодня, 16:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
А водилу Лукашенко наградит? :)))


Орденом Сутулова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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