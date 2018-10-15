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Мама Кокорина: Саша редко видится с Мамаевым

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что форвард редко видится с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Когда смотрю эти фотографии, мне кажется, это просто дурачество. Детское дурачество, безобидное. Они хорошие футболисты, у них много энергии. У Саши настолько внутри много энергии, он не может сидеть на месте, ему нужно куда-то бежать, что-то бросать, кидать. Думаю, Пашка такой же. Они очень редко видятся. И просто дурачатся", - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:23
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#8  Barmaley   (Сегодня, 19:01)
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Настоящая любовь проверяется временем. А разлука только разжигает страсть. mask Ну а если серьезно,то Кокорин + Мамаев образуют взрывоопасную смесь.Это как генератор или усилитель с положительной обратной связью. Вошли в резонанс и их понесло. И тут от них мало что зависит уже. Это феномен звездной болезни, да еще и в сборную не пригласили. Это Черчесов виноват. Нужно было взять их хотя бы инвентарь носить Дзюбе и Черышеву.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  Урал  Магадан (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
детское дурачество?сколько лет то этому дитятку...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А про младшего Кирилла по кличке Дебил ни слова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  sssh53  Москва (Сегодня, 18:41)
  • +3
  •  (5)

Избить человека, чтобы он там не сказал - дурачество? Меня родители учили, конфликт - разговаривай. Не слышат - уходи. Не дают уйти - отвечай. Сам первый никогда не начинай. Я так, кстати, много конфликтов с гопниками избежал, когда мне было 50, а им по 20. Плохо зажравшегося Кирюшу учили - это ваша вина
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:31)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь будут видеться еще меньше. И слава Богу!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  zenitchik123   (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну тогда в дурку обоих
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видятся они "редко, но Метко!"
У Саши настолько внутри много энергии, он не может сидеть на месте, ему нужно куда-то бежать, что-то бросать

особенно стулья!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:27)
  • +4
  •  (4)

куясе, "подурачились"..
она что, издевается?! anguished


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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