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Пресс-служба РФС: Мутко не покидал пост президента РФС, а только приостановил деятельность

Пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров прокомментировал ситуацию с тем, кто на данный момент является президентом организации.

"Сейчас в информационном пространстве ходит достаточно много различных слухов по поводу изменений в руководстве Российского футбольного союза. На самом же деле ничего нового в этом плане мы сказать не можем. На сайте РФС президентом организации значится Виталий Леонтьевич Мутко, потому что этот пост он не покидал, а только на время приостановил деятельность. Александр Александрович Алаев продолжает исполнять функции генерального директора/генерального секретаря, а также является исполняющим обязанности президента по причине, озвученной мною ранее. Иные слухи мы не комментируем.

Что касается ближайшего заседания исполкома РФС, то его дата пока не определена, но в плановом режиме он должен состояться в октябре-ноябре, о чем мы сообщим дополнительно", - цитирует Владимирова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко
Сегодня, 20:14
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#6  dima0501   (Сегодня, 21:04)
  • +2
  •  (2)

Как то без руководства и дела у сборной наладились,может от них вред один.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 20:56)
  • +2
  •  (2)
online

Вернулся на распил наследия чемпионата мира по футболу. Для этого его и сделали вице-премьером. А строительством и жкх будет министр заниматься профильный. Мафия-рулит. А потом удивляемся откуда берутся Кокорины и Мамаевы. РФС-это государство в государстве, под видом общественной организации, освобожденной от налогов.Живи футболом, дыши футболом, кайфуй футболом. Нужно продать все это наследие частным владельцам, а деньги распределить пенсионерам на карточки. Сколько будет, столько будет.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 20:52)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
За оставшееся время, Виталий Леонтьевич должен натаскать Александра Валерьевича, как правильно вести дела РФС, чтобы по неопытности, Дюков не наломал дров, и не испортил всё, что создал Мутко на благо нашего футбола. Указать, где надо быть принципиальным, а где закрыть глаза: в футболе тоже есть политика, и Леонтич в ней настоящий монстр. Думаю, преемника себе подготовит достойного, как сам, с душой к делу чтоб подходил, решал по справедливости, безвозмездно. Хотя это не правильно, человек должен получать деньги за свою работу, хоть маленький оклад, но должен.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 20:42)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Приостановить деятельность президента РФС можно только в сумасшедшем доме. По их справке... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:23)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может хватит этого позора: Мутко Фурсенко Дюков.....Что, гнусного примера КХЛ мало?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:17)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это нехорошо, но надеюсь, что эти временные приостановления-привозобновления встретят соответствующую реакцию в УЕФА и ФИФА.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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