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Константин Зырянов: молодежь "Зенита" справилась с Глушаковым и Ещенко

Главный тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов заявил, что его команде было приятно играть против футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

"Нам было приятно, что пришлось против них играть. Это игроки высокого уровня, и, конечно, мы переживали, как наши мальчишки будут им противостоять. Но оказалось, что не все так страшно: и Колдунов, и Симутенков, и затем Анисимов справлялись в центре поля с Глушаковым, и Першин затерзал на фланге Ещенко. Ребята оценили себя на фоне игроков сборной, и теперь они могут понять, что достаточно легко могут играть на высоком уровне", - цитирует Зырянова официальный сайт "Зенита".
Теги: Зырянов Зенит Спартак
Сегодня, 21:26
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4
(2)
#4  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
С Пoxуйковым и Haxyeщенко.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:53)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С ними даже пенсионеры справятся. Без этих деятелей молодёжка сильнее.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Papavseyarusi  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Глушак даже с женой справиться не может ....
Регистрация: 15.10.2018 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 21:28)
  • +2
  •  (4)

если молодые справились с ними, то глушаку пора заканчивать
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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