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Дмитрий Хохлов: Рыкову, скорее всего, предстоит операция

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что защитнику Владимиру Рыкову, скорее всего, потребуется операция.

– Владимир Рыков, Евгений Марков, Себастиан Хольмен, в каком состоянии эти футболисты находятся?

– Себастиан начнет тренироваться со следующей рабочей недели. У Жени Маркова идет восстановление, не хочу опережать события, но хочу, чтобы он быстрее вернулся в строй. Еще пока голеностоп опухший, поэтому, естественно, тренироваться он не может. Работает по индивидуальной программе, а Володе, скорее всего, предстоит операция.

ФК "Динамо"
Теги: Хохлов Рыков Динамо
Вчера, 23:33
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