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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: Рыкову, скорее всего, предстоит операция
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что защитнику Владимиру Рыкову, скорее всего, потребуется операция.
– Владимир Рыков, Евгений Марков, Себастиан Хольмен, в каком состоянии эти футболисты находятся?
– Себастиан начнет тренироваться со следующей рабочей недели. У Жени Маркова идет восстановление, не хочу опережать события, но хочу, чтобы он быстрее вернулся в строй. Еще пока голеностоп опухший, поэтому, естественно, тренироваться он не может. Работает по индивидуальной программе, а Володе, скорее всего, предстоит операция.
ФК "Динамо"
– Владимир Рыков, Евгений Марков, Себастиан Хольмен, в каком состоянии эти футболисты находятся?
– Себастиан начнет тренироваться со следующей рабочей недели. У Жени Маркова идет восстановление, не хочу опережать события, но хочу, чтобы он быстрее вернулся в строй. Еще пока голеностоп опухший, поэтому, естественно, тренироваться он не может. Работает по индивидуальной программе, а Володе, скорее всего, предстоит операция.
ФК "Динамо"
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