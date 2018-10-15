Дмитрий Хохлов: Рыкову, скорее всего, предстоит операция

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что защитнику Владимиру Рыкову, скорее всего, потребуется операция.– Себастиан начнет тренироваться со следующей рабочей недели. У Жени Маркова идет восстановление, не хочу опережать события, но хочу, чтобы он быстрее вернулся в строй. Еще пока голеностоп опухший, поэтому, естественно, тренироваться он не может. Работает по индивидуальной программе, а Володе, скорее всего, предстоит операция.