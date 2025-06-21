- Кто-то приезжает в "Зенит" за деньгами, которые в Европе они не заработают. А кто-то хочет участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы в данный момент там не играем. Почему-то некоторые футболисты остаются в Европе, понимая, что команда в Лиге чемпионов играет, а кто-то едет в Саудовскую Аравию. Что, Бензема не за деньгами поехал? Модричу предложили – он не поехал. У каждого свои ценности и принципы. Потому и к "Зениту" кто-то не приезжает. Не играя в еврокубках, даже у перспективного футболиста мало шансов попасть в сборную, – приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что петербургский "Зенит" близок к завершению трансфера 28-летнего полузащитника бразильского "Фламенго" Жерсона.
20 июня московский ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера команды, им стал 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини. Ранее Челестини тренировал швейцарский "Базель", в сезоне-2024/2025 под его руководством клуб стал победителем национального чемпионата и Кубка Швейцарии, получив право выступить в Лиге чемпионов сезона-2025/2026.
Канчельскис: кто-то приезжает в "Зенит" за деньгами, а кто-то хочет участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о сложностях трансферной кампании петербургского "Зенита".
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