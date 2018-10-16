Бранислав Иванович может перейти в "Барселону"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:38
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
14:26
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (3)
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (3)
09:44
Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости (7)
Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости (7)
08:12
Адвокат экс-жены Тарасова: судебный пристав взыщет нужную сумму со счетов игрока. Можем ему выезд из РФ закрыть (7)
Адвокат экс-жены Тарасова: судебный пристав взыщет нужную сумму со счетов игрока. Можем ему выезд из РФ закрыть (7)
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Англия взяла реванш у Испании, Стерлинг оформил дубль (2)
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РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера (2)
РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера (2)
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Василий Уткин: боже мой, ну какие же Кокорин, Мамаев и Глушаков в конце концов лохи! (13)
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Вчера, 22:44
Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае
Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае
Вчера, 22:08
Глава комитета по этике РФС: запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный (4)
Глава комитета по этике РФС: запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный (4)
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Серхио Рамос проводит 160-й матч за сборную Испании
Серхио Рамос проводит 160-й матч за сборную Испании
Вчера, 21:17
"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа
"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа
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Испания - Англия: стартовые составы команд
Испания - Англия: стартовые составы команд
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"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова (6)
"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова (6)
Бранислав Иванович может перейти в "Барселону"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в "Барселоне", передает Mundo Deportivo. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.
Каталонский клуб ищет защитника, который сможет заменить травмированных Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.
34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Каталонский клуб ищет защитника, который сможет заменить травмированных Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.
34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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