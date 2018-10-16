Бранислав Иванович может перейти в "Барселону"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в "Барселоне", передает Mundo Deportivo. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.Каталонский клуб ищет защитника, который сможет заменить травмированных Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.