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Бранислав Иванович может перейти в "Барселону"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в "Барселоне", передает Mundo Deportivo. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб ищет защитника, который сможет заменить травмированных Самюэля Юмтити и Томаса Вермалена.

34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Теги: Иванович Зенит Барселона Трансферы
Сегодня, 14:43
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6
(4)
#6  на и мудрейший  север (Сегодня, 15:07)
  • +1
  •  (1)
online

если состоится зенит в плюсе будет ..в смысле денег..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  Velen  Нью Йорк (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новости о Зените Орлов придумывает, Паредес в ПСЖ, Иванович в Барселону и ждём наконец Заболтный в Челси
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#4  Серж1  Питер (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну конечно уйти из англии в россию ,чтоб потом в барсу laughing летят утки wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 14:54)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Да ну, вряд ли, при всем уважении к Браниславу, не потянет он уже.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 14:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что уж не Нету, бредятина редкостная. Тем более в схему игры Барсы он ну никак не вписывается


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 14:45)
  • +5
  •  (5)

Это вряд ли
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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