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Авторитетный спортивный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ

Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.

Выросла трансферная стоимость нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 10 млн, то сейчас стоимость составляет € 11 млн.

Также возросла цена полузащитника "Краснодара" Виктора Классона и хавбека ЦСКА Николы Влашича. Оба футболиста ранее оценивались в € 8 млн. Теперь стоимость каждого выросла до € 10 млн.

По € 7 млн оцениваются полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и хавбек "Краснодара" Юрий Газинский. Игрок петербургской команды набрал в стоимости € 2 млн, а футболист краснодарского клуба подорожал на € 1 млн.

Суммарная стоимость игроков Российской Премьер-Лиги в настоящее время составляет € 788,85 млн.

Transfermarkt
Теги: Дзюба Классон Влашич Ерохин Газинский
Сегодня, 19:39
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5
(1)
#5  Freddy   (Сегодня, 20:11)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Blessing
вроде как

ключевое слово
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  prime  Пенза (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самый парадокс от трансфермаркета это Кутепов 5млн, а Джикия 4,5млн
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:56)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freddy
,конверт Ростову за него по жирнее будет

Да там чего-то замутили, что они, вроде как, вообще за копейки пришли. blush


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Blessing
А что так Ерохин то мало..., бесценный игрок?

согласен,конверт Ростову за него по жирнее будет,а вот Влашич еще подорожает,на радость англичанам
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:51)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А что так Ерохин то мало..., бесценный же игрок?
И почему обозначили только первые два клуба, там ниже тоже есть интересные лица, или счёт идёт от двух миллионов?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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