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Денис Пак отказался от комментариев после очной ставки

Денис Пак, пострадавший в результате инцидента с участием нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева, покинул "Бутырку" после очных ставок с подозреваемыми.

По пути до машины чиновник не проронил ни слова, отказавшись от комментариев, несмотря на многочисленные вопросы журналистов.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за избиение двух человек в центре Москвы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:38
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#3  GPS   (Сегодня, 23:17)
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К чему слова когда в Бутырке на небе звёзды.... (С)
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:56)
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Болеет за:
«Спартак»
.....прижимая медальку ладошкой к корейке.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Barmaley   (Сегодня, 22:50)
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Вот кто уж действительно несчастный человек. Ему теперь не до работы из-за каких-то редисок- нехороших человеков. Я бы сних по ляму с каждого предъявил за каждый вызов к следаку.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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