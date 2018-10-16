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Кокорин и Мамаев хотят посетить храм при СИЗО

Помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский рассказал, что находящиеся под следствием футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев хотят посетить храм Покрова Пресвятой Богородицы при СИЗО №?2.

"Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление, службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много. Верующих у нас — 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной", — приводит слова диакона Кирилла "Лайф".
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:28
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#5  Ваган Футболов   (Сегодня, 00:53)
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Надо неразлучную алкопарочку срочно выпускать , пока их не произвели в ранг святых или безвинных страдальцев !
Всё равно будут выпущены под глупые чиновничьи надежды , что эти " кудесники мяча " в состоянии что-то показать на поле взамен метания стульев на черепные коробки в кабаках ! !
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
#4  Barmaley   (Сегодня, 00:32)
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Как говорил мой дедушка :" Долби и мойся, греха не бойся" У деда было три ходки. А эти слабаки. Три дня в хате и уже в тягость им. А первая заповедь у них, долбани ближнего табуреткой по башке и добавь с ноги. А если серьезно, то сказано в Святом Писании:" Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное". Значит должны сделать многомиллионные пожертвования церкви и очиститься от грехов. А еще сказано в Святом Писании:" Где сокровища твои, там и сердце твое." Пока что они молятся на Евро и Доллар.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 00:05)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
В тюрьмах вообще сплошь верующие.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 00:00)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну понятно - хотят выйти хоть куда.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 23:32)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
А шампанского они еще не хотят? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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