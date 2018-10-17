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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Игорь Денисов: футболисты – точно последние, с кого молодежь берет пример. Отставьте пафос!

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поделился мнением о скандале, в который попали Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Меня беспокоит то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними.

Причем самый жестокий суд – уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?! Но разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода?

Футбол – это все, что они умеют делать в жизни. Только отставьте пафосные слова о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!" - заявил Денисов.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев Денисов
Сегодня, 11:48
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#11  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:11)
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Болеет за:
«Спартак»
О, это тот кто кинул бомжатник много лет назад изза того, что Хульк получал больше?
Да уж, авторитет кончно.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 12:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода?

аргумент такой же, как уровень интеллекта.

А разве лишение водительского удостоверения не лишает дальнобойщика , таксиста и огромное количество водил заработка?

А условный срок не закрывает двери для преподавательской деятельности учителю НАВСЕГДА?

А разве нет в УК таких пунктов " Не имеет права занимать.......в течение 5 лет"?

Чем футболист лучше учителя?

Многим баранам, прежде чем открывать вонючий рот, следует 10 раз подумать или хотя бы погуглить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:11)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Сэр. надо разделять что одни зажрашиеся негодяи имеют пожизненную неприкосновенность, а иные зажравшиеся топчут зону. Что-то ни один гандон кроме кота не станет плевать против ветра.

Если б мне дали неприкосновенность на то, чтоб оплевать неприкосновенных - с удовольствием бы сделал это.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  Miss_Z  Москва (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Зенит»
"Пусть мне плохо -но соседу должно быть еще хуже, тогда и мои беды покажутся не такими тяжелыми" - вот принцип, по которому живет Россия.
Если кто-то, более успешный и богатый, попал в беду или неприятную ситуацию - это просто праздник для народа.
Мы во всем видим изъяны.
Мы не умеем радоваться чужим победам.
Все должны быть одинаковые - вот счастье русского народа


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 12:08)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Запрещать им играть и зарабатывать футболом нельзя, да и незаконно!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:04)
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online

Цитата: Работяга
В том то и дело , что у людей не все хорошо , а точнее - у большинства даже плохо и им не хочется желать добра зажравшимся наглецам


Сэр. надо разделять что одни зажрашиеся негодяи имеют пожизненную неприкосновенность, а иные зажравшиеся топчут зону. Что-то ни один гандон кроме кота не станет плевать против ветра.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 12:04)
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online

И этот только про бабло. Им никто не мешает стать пожарными...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Я ухожу.   (Сегодня, 12:01)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным?
Да.
На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода?
Чужие деньги считать не хорошо, но они заработали столько, что могут ни в чем не нуждаться лет так... да почти всю жизнь, если не будут тратить на стрип-клубы по 2500000.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Люди, у вас все хорошо?!

В том то и дело , что у людей не все хорошо , а точнее - у большинства даже плохо и им не хочется желать добра зажравшимся наглецам


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  Sesk   (Сегодня, 11:58)
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online

Люди, у вас все хорошо?!" - заявил Денисов.

Конечно, у этих людей все нехорошо. Впрочем, сейчас хорошо только тем, кто, типа Пака выбился в депутаты, министры и в прикормленный от власти бизнес.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#1  Angelsh   (Сегодня, 11:58)
  • -5
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Ворон ворона не клюёт. Денисов такой же фрукт, из этой же оперы:

"В 2005 году Игорь Денисов отмечал свой 21-й день рождения в клубе «Лукоморье» в компании одноклубников. Однако жителям окрестных домов и квартир веселье не понравилось, и они вызвали милицию. Увидев прибывший наряд, именинник не стушевался. Раздевшись по пояс, он предложил лейтенанту Павлу Васильеву выяснить отношения на кулаках. Если бы на месте Денисова оказался обычный гражданин, исход был бы известен. Но, видимо, внешний вид Игоря испугал стража порядка, и тот от драки отказался."(с)
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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