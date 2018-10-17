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Клеву – быть! 10 самых заядлых футболистов-рыболовов

Для многих футболистов рыбалка – главное жизненное хобби, позволяющее им расслабиться и проявить свое мастерство в охоте за подводными обитателями. Кто же из представителей этого вида спорта самый-самый рыболов? Представляем список из 10 футболистов, которые в свободное время обязательно закидывали или закинут удочку.

Олег Романцев

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России после ухода на пенсию регулярно наведывается на самые разные водоемы страны «Каждую пятницу езжу на дачу рыбачить. Люблю выбираться и на самые злачные рыбные места нашей страны и ближнего зарубежья – Алтай и Прибалтику. Нагрузка на такой рыбалке сродни футбольной: вытягиваешь спиннинг, а на крючке висит, туша в 25 килограммов!»

Игорь Акинфеев

Голкипер «ЦСКА» совсем недавно завершил выступления за национальную команду и теперь в освободившееся окно, надеемся, его нередко можно будет застать за рыбной ловлей. «Все знают, что для меня приоритет – рыбалка, на которую, к сожалению, в последний год выбраться никак не могу».

Раньше рыбачил он вместе с экс-игроками ЦСКА братьями Березуцкими, с которыми вместе ездили под Астрахань. Как рассказали нам коллеги с «Бобсоккера», привезли армейцы оттуда роскошный улов. «Рыбалка – мое любимое хобби. — Предпочитаю ловить на мормышку, ведь это – целое искусство, не какой-то там спиннинг», — приводит слова Акинфеева пресса.

Роман Шишкин

«Подсадил» на рыбалку защитника «Краснодара» его закадычный товарищ и одноклубник Иван Таранов. «Специализируюсь на ловле крупных экземпляров осетровых, эдак по 15-20 килограммов. Также жалую сома и карпа. Рыбачу исключительно в специальных зонах, не браконьер же я какой-то!».

Владимир Быстров

Бывший напарник по команде Шишкина, Владимир Быстров, уже давно изучил самые перспективные места и может дать не один совет по качественной ловле. Даже на ЧМ-2008 года игрок между тренировками закидывал удочку в водоемы Австрии. «В нашем городе рыбачу прямо на базе. Для меня в рыбалке важен не сам улов, а процесс и удовольствие, которое я от нее получаю. Перед серьезными матчами с базы мы ни ногой, и тогда рыбалка идет за милую душу!».

Вячеслав Малафеев

Экс-кипер «Зенита» стал дружить с рыбалкой совсем недавно, но увесистые уловы, судя по его постам в Instagram, плывут к нему в руки сами собой. «Рыбалка – это тоже спорт. Предпочитаю ловить на спиннинг и в Финляндии, но и на наших озерах по возможности оттачиваю мастерство».

Руслан Нигматуллин

После того как Нигматуллин променял большой спорт на диджейский пульт, свободного времени у него стало гораздо больше, которое он с удовольствием расходует на рыбалку. «Моя гордость – это 15 килограммовый сазан, которого я поймал на пруду в Баковке. Вообще, рыбалка – это настоящий релакс, которого так не хватает в нашей жизни».

Лев Яшин

Легенда советского спорта высоко ценил рыболовное искусство. Нередко его первым вопросом по приезде в новый город был вопрос о возможных местах рыбалки. «Он любил собственноручно добывать опарышей и червяков, копался в земле и ямах – настолько сильно любил настоящую рыбалку», — делится своими воспоминаниями вдова великого спортсмена.

Павел Садырин

Знаменитый футболист и тренер любил посвящать все свое свободное время рыбалке. Иногда настолько ею увлекался, что мог несколько суток подряд покорять уловистые места. «Однажды отец и Николай Степанов под Выборгом отправились на рыбалку. Их не было трое суток, вернулись грязные – и сразу в отель. Естественно, их не пустили в номера», — вспоминает сын Садырина.

Джордж Бест

Великий игрок, уходивший с головой как в работу, так и в свои увлечения. Женщины, алкоголь и рыбалка – три обязательные составляющие его частых отдыхов на яхте. Азартный до мозга костей, он всегда возвращался после своих похождений с солидным уловом.


Златан Ибрагимович

«Лучший во всем и везде», как он сам любит себя называть, Златан Ибрагимович не мог обойти вниманием охоту и рыбалку. Как-то во время летнего отпуска он уехал на несколько недель в Азербайджан, где жил в условиях дикой природы, ловил рыбу и жарил ее на костре. В Instagram Златан часто заливает фото с пойманными рыбами, которые, кстати, чаще всего представляют собой внушительные экземпляры.

Источник: madhunter.ru
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