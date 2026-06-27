Мбаппе перед заменой попросил арбитра передать капитанскую повязку Тчуамени (фото)

Необычный эпизод произошёл в концовке матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Норвегии.

Кадр из трансляции





На 87-й минуте форвард "



Английский арбитр выполнил просьбу нападающего. Перед уходом с поля капитан французской команды Килиан Мбаппе не стал самостоятельно передавать капитанскую повязку партнёру, а доверил это главному арбитру встречи Майклу Оливеру.На 87-й минуте форвард " Реала " был заменён. Покидая газон, Мбаппе снял капитанскую повязку, передал её судье и жестом показал, что новым капитаном должен стать полузащитник Орельен Тчуамени.Английский арбитр выполнил просьбу нападающего.