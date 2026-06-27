Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская Аравия1 тайм
Уругвай
0 - 0 0 0
Испания1 тайм
Египет
06:00
ИранНе начат
Новая Зеландия
06:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ТорпедоНе начат
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат

Мбаппе перед заменой попросил арбитра передать капитанскую повязку Тчуамени (фото)

Необычный эпизод произошёл в концовке матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Норвегии.
Кадр из трансляции
Перед уходом с поля капитан французской команды Килиан Мбаппе не стал самостоятельно передавать капитанскую повязку партнёру, а доверил это главному арбитру встречи Майклу Оливеру.

На 87-й минуте форвард "Реала" был заменён. Покидая газон, Мбаппе снял капитанскую повязку, передал её судье и жестом показал, что новым капитаном должен стать полузащитник Орельен Тчуамени.

Английский арбитр выполнил просьбу нападающего.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится