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"Зенит" поздравил Андре Виллаш-Боаша с днем рождения

Пресс-служба "Зенита" поздравила бывшего наставника команды Андре Виллаш-Боаша.

Португальскому специалисту исполнился 41 год.

"Поздравляем лучшего португальского тренера-гонщика в истории!" - говорится в сообщении "Зенита". Виллаш-Боаш любит автогонки и даже принял участие в "Дакаре"-2018 в классе внедорожников.



Боаш завоевал с петербуржцами титул чемпиона России-2014/15, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2016 и 2017 году он возглавлял "Шанхай Шанган".
Теги: Виллаш-Боаш Зенит
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#1  yuri  спб (Сегодня, 16:10)
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Присоединяется кот мысленно к поздравлениям к гонщику, поскольку сам ни разу не водил машину, но с детства мечтал )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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