"Зенит" поздравил Андре Виллаш-Боаша с днем рождения

Happy birthday to the best Portuguese manager/rally driver in recent history! pic.twitter.com/u6NoeD4nBl — FC Zenit India? (@fczenit_india) October 17, 2018

Пресс-служба "Зенита" поздравила бывшего наставника команды Андре Виллаш-Боаша.Португальскому специалисту исполнился 41 год."Поздравляем лучшего португальского тренера-гонщика в истории!" - говорится в сообщении "Зенита". Виллаш-Боаш любит автогонки и даже принял участие в "Дакаре"-2018 в классе внедорожников.Боаш завоевал с петербуржцами титул чемпиона России-2014/15, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2016 и 2017 году он возглавлял "Шанхай Шанган".