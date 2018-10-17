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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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11 лет назад Россия обыграла Англию. Где сейчас находятся герои того времени?
17 октября 2007 года в «Лужниках» футболисты сборной России подарили себе и всей стране шанс побороться за вторую путевку на чемпионат Европы. Из 14 игроков, вышедших в тот день на поле "Лужников", семь завершили футбольные карьеры, три находятся под вопросом, и только четверо ещё на плаву. Судьбы футболистов сложились по-разному, кое-кто даже задумался о карьере писателя. Rusfootball.info - о победителях Англии в 2007 году.
Владимир Габулов
Тогда – голкипер «Кубани». Во время успешного сезона в «Кубани» Хиддинк вызвал Владимира в сборную. В связи с тяжелой травмой Акинфеева осенью Габулов отыграл в основе с Македонией и Англией, причем успешно.
Сейчас – после чемпионства Бельгии в составе «Брюгге» и побывал в роли третьего голкипера национальной команды на ЧМ. Находится без клуба. Габулов, скорее всего, завершит карьеру, а пока участвует в благотворительных турнирах.
Александр Анюков
Тогда и сейчас - защитник «Зенита». Анюков, которому в сентябре этого года исполнилось 36 лет, продолжает играть в Санкт-Петербурге. В 2007 – лучший правый защитник в стране, в 2018 – продлил контракт и является игроков основной обоймы Семака, хотя сезоном ранее Роберто Манчини был отправлен в фарм-клуб.
Алексей Березуцкий
Тогда – защитник ЦСКА. С Англией отыграл полный матч и даже, пусть косвенно, стал автором голевой передачи: после удара именно Алексея, Пол Робинсон отбил прямо на ход Роману Павлюченко, который забил победный мяч.
Сейчас – завершил карьеру. Одновременно с братом объявил о прекращении выступлений сначала за сборную, а затем и в ЦСКА. Последний сезон провел в роли игрока основного состава, вместе с армейцами дошел до 1/4 финала Лиги Европы.
Василий Березуцкий
Тогда – защитник ЦСКА. В «Лужниках», в отличие от брата, был заменен по ходу встречи. Возможно, из-за замешательства Василия ему можно приписать вину в пропущенном голе. Березуцкий на протяжении 14 лет был основным игроком сборной, за которую провел 101 встречу. Сейчас – завершил карьеру (см. пункт выше).
В 2018 году совместно с братом запустил фонд, который занимается инвестициями в спортивные технологические разработки.
Сергей Игнашевич
Тогда – защитник ЦСКА. Бесспорный основной центр обороны нашей страны. В отборе на Евро-2008 сыграл 10 матчей из 15. Сейчас - в 38 лет пришел на помощь молодому поколению, отыграв все матчи без замен на домашнем мундиале. Рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду – 121.
Сейчас - после чемпионата мира завершил футбольную карьеру и перешел на должность помощника тренера в молодежном ЦСКА. Организовывает благотворительные турниры.
Игорь Семшов
Тогда – полузащитник «Динамо». Одним из первых закончил футбольную карьеру. Поиграв «Зените», «Крыльях» и «Динамо» уже в 2015 перешел на тренерскую должность.
Сейчас – впервые получил должность главного тренера. Новомосковский «Химик» под руководством Семшова идет на пятой строчке турнирной таблицы в зоне «Центр» ПФЛ.
Динияр Билялетдинов
Тогда – полузащитник «Локомотива». В середине 2000-х Билялетдинов был основным в «Локо», поэтому часто привлекался защищать и национальные цвета. После успешного выступления как раз в составе сборной отправился покорять Англию, но закрепиться в «Эвертоне» ему так и не удалось.
Сейчас – игрок литовского «Тракая». После возвращения Динияр поиграл за «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». Казанский клуб покинул из-за проблем с руководством клуба.
Константин Зырянов
Тогда – полузащитник «Зенита». О том, какой Зырянов футболист, мы узнали именно в 2007 году. Хиддинк доверял не самому молодому футболисту и ставил его в старт. В матче с Англией заработал пенальти, с которого россияне сравняли счет. До 2012 года был основным игроком сборной.
Сейчас – последний сезон провел как играющий тренер в «Зените-2», но уже в 2018 окончательно перешел на тренерскую должность, ныне Зырянов руководит молодежкой петербургского клуба.
Юрий Жирков
Тогда – полузащитник ЦСКА. Раскрывшийся благодаря Гусу Хиддинку и сборной России на позиции левого защитника Жирков, не мог не играть главных ролей той команды. Юрий считался одним из самых перспективный игроков, поэтому и заслужил приглашение в лондонский «Челси».
Сейчас – игрок «Зенита», который уже пару месяцев восстанавливается от травмы полученной ещё на чемпионате мира. В СМИ появлялись слухи о завершении карьеры Жирковым, но пока сам футболист продолжает восстановление и никак не комментирует данный факт.
Андрей Аршавин
Тогда – самая яркая футбольная звезда 2000-х, капитан команды во время отборочного турнира. Аршавин, как и некоторые партнеры по сборной поиграл в Англии, причем в более успешной форме, проведя пару отличных сезонов в основы. Легенда «Зенита» и сборной России.
Сейчас – продолжает зажигать, теперь в казахстанском «Кайрате». Признается одним из самых лучших игроков команды по версии болельщиков. Подался в писатели, и теперь пишет книгу о нынешнем клубе – «Кайрате».
Александр Кержаков
Тогда – нападающий «Севильи». Единственный футболист сборной России, который являлся игроком зарубежного клуба. В том матче Александр отыграл плохо, всего 58 минут. В Испании дела шли тоже не лучшим образом: постепенно Кержаков стал «основным запасным», редко выходя на поле. В итоге, Гус не взял Кержакова на Евро. Александр пролетел мимо главного турнира того поколения. Реанимировал карьеру уже в России, но на следующем европейском первенстве установил антирекорд по промахам, пополнив английский словарь новым глаголом.
Сейчас – главный тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Во время чемпионата мира работал экспертом на телевидении, да и сейчас часто появляется на экране.
Дмитрий Торбинский
Тогда - полузащитник «Спартака». Торбинский в том матче вышел вместо Василия Березуцкого. Дмитрий здорово освежил игру, за счет чего российская команда много атаковала во втором тайме, но главный матч Торбинского состоится чуть позже, где он помог комментатору и всем нам «закончить вообще всё».
Сейчас – умудрился за полгода сменить три клуба: в январе перешел в кипрский «Пафос», но уже через два месяца разорвал контракт ради ФНЛ и «Балтики», в августе снова перешел в новую команду как свободный агент, теперь уже в РПЛ. Торбинский ныне игрок «Енисея».
Денис Колодин
Тогда - защитник «Динамо». Колодин в 2007 году постепенно начал выигрывать конкуренцию у Березуцких. Денис в то время считался перспективным защитником, который даже может уехать в Европу. Но не получилось. Частые травмы сломали карьеру Дениса, после чего игрок отправился по арендам. Матч с Англией после замены Аршавина доигрывал с капитанской повязкой.
Сейчас – последняя новость об игре Колодина датирована 2016 годом, тогда футболист доигрывал в Казахстане. Карьера защитника подошла к концу, в тренерах на высоком уровне его пока тоже не видно - Колодин учит давать залпы из пушки химкинских ребятишек.
Роман Павлюченко
Тогда – нападающий «Спартака». Спящий гигант заменил на поле Кержакова. Эта замена, возможно, считается исторической. Роман в «Лужниках» провел один из самых главных матчей в карьере. Этим дублем Павлюченко сделал себя узнаваемым для английской публики, а в 2008 после Евро Роман уже был в «Тоттенхэме».
Сейчас – после сезона в ПФЛ с «Араратом» неожиданно для всех оказался в любительской лиге. ФК «Знамя» из Ногинска выступает первенстве России среди команд Третьего Дивизиона. Роман постепенно заканчивает карьеру, мочит Ари и защищает Кокорина с Мамаевым в программе у Малахова.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Фото: Reuters
Владимир Габулов
Тогда – голкипер «Кубани». Во время успешного сезона в «Кубани» Хиддинк вызвал Владимира в сборную. В связи с тяжелой травмой Акинфеева осенью Габулов отыграл в основе с Македонией и Англией, причем успешно.
Сейчас – после чемпионства Бельгии в составе «Брюгге» и побывал в роли третьего голкипера национальной команды на ЧМ. Находится без клуба. Габулов, скорее всего, завершит карьеру, а пока участвует в благотворительных турнирах.
Фото:HLN.be
Александр Анюков
Тогда и сейчас - защитник «Зенита». Анюков, которому в сентябре этого года исполнилось 36 лет, продолжает играть в Санкт-Петербурге. В 2007 – лучший правый защитник в стране, в 2018 – продлил контракт и является игроков основной обоймы Семака, хотя сезоном ранее Роберто Манчини был отправлен в фарм-клуб.
Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"
Алексей Березуцкий
Тогда – защитник ЦСКА. С Англией отыграл полный матч и даже, пусть косвенно, стал автором голевой передачи: после удара именно Алексея, Пол Робинсон отбил прямо на ход Роману Павлюченко, который забил победный мяч.
Сейчас – завершил карьеру. Одновременно с братом объявил о прекращении выступлений сначала за сборную, а затем и в ЦСКА. Последний сезон провел в роли игрока основного состава, вместе с армейцами дошел до 1/4 финала Лиги Европы.
Фото: РИА Новости
Василий Березуцкий
Тогда – защитник ЦСКА. В «Лужниках», в отличие от брата, был заменен по ходу встречи. Возможно, из-за замешательства Василия ему можно приписать вину в пропущенном голе. Березуцкий на протяжении 14 лет был основным игроком сборной, за которую провел 101 встречу. Сейчас – завершил карьеру (см. пункт выше).
В 2018 году совместно с братом запустил фонд, который занимается инвестициями в спортивные технологические разработки.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Сергей Игнашевич
Тогда – защитник ЦСКА. Бесспорный основной центр обороны нашей страны. В отборе на Евро-2008 сыграл 10 матчей из 15. Сейчас - в 38 лет пришел на помощь молодому поколению, отыграв все матчи без замен на домашнем мундиале. Рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду – 121.
Сейчас - после чемпионата мира завершил футбольную карьеру и перешел на должность помощника тренера в молодежном ЦСКА. Организовывает благотворительные турниры.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Игорь Семшов
Тогда – полузащитник «Динамо». Одним из первых закончил футбольную карьеру. Поиграв «Зените», «Крыльях» и «Динамо» уже в 2015 перешел на тренерскую должность.
Сейчас – впервые получил должность главного тренера. Новомосковский «Химик» под руководством Семшова идет на пятой строчке турнирной таблицы в зоне «Центр» ПФЛ.
Фото: страница «Химика» во «ВКонтакте»
Динияр Билялетдинов
Тогда – полузащитник «Локомотива». В середине 2000-х Билялетдинов был основным в «Локо», поэтому часто привлекался защищать и национальные цвета. После успешного выступления как раз в составе сборной отправился покорять Англию, но закрепиться в «Эвертоне» ему так и не удалось.
Сейчас – игрок литовского «Тракая». После возвращения Динияр поиграл за «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». Казанский клуб покинул из-за проблем с руководством клуба.
Фото: ФК «Тракай»
Константин Зырянов
Тогда – полузащитник «Зенита». О том, какой Зырянов футболист, мы узнали именно в 2007 году. Хиддинк доверял не самому молодому футболисту и ставил его в старт. В матче с Англией заработал пенальти, с которого россияне сравняли счет. До 2012 года был основным игроком сборной.
Сейчас – последний сезон провел как играющий тренер в «Зените-2», но уже в 2018 окончательно перешел на тренерскую должность, ныне Зырянов руководит молодежкой петербургского клуба.
Фото: официальный сайт футбольного клуба "Зенит"
Юрий Жирков
Тогда – полузащитник ЦСКА. Раскрывшийся благодаря Гусу Хиддинку и сборной России на позиции левого защитника Жирков, не мог не играть главных ролей той команды. Юрий считался одним из самых перспективный игроков, поэтому и заслужил приглашение в лондонский «Челси».
Сейчас – игрок «Зенита», который уже пару месяцев восстанавливается от травмы полученной ещё на чемпионате мира. В СМИ появлялись слухи о завершении карьеры Жирковым, но пока сам футболист продолжает восстановление и никак не комментирует данный факт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Андрей Аршавин
Тогда – самая яркая футбольная звезда 2000-х, капитан команды во время отборочного турнира. Аршавин, как и некоторые партнеры по сборной поиграл в Англии, причем в более успешной форме, проведя пару отличных сезонов в основы. Легенда «Зенита» и сборной России.
Сейчас – продолжает зажигать, теперь в казахстанском «Кайрате». Признается одним из самых лучших игроков команды по версии болельщиков. Подался в писатели, и теперь пишет книгу о нынешнем клубе – «Кайрате».
Фото: ФК "Кайрат"
Александр Кержаков
Тогда – нападающий «Севильи». Единственный футболист сборной России, который являлся игроком зарубежного клуба. В том матче Александр отыграл плохо, всего 58 минут. В Испании дела шли тоже не лучшим образом: постепенно Кержаков стал «основным запасным», редко выходя на поле. В итоге, Гус не взял Кержакова на Евро. Александр пролетел мимо главного турнира того поколения. Реанимировал карьеру уже в России, но на следующем европейском первенстве установил антирекорд по промахам, пополнив английский словарь новым глаголом.
Сейчас – главный тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Во время чемпионата мира работал экспертом на телевидении, да и сейчас часто появляется на экране.
Фото:РИА Новости
Дмитрий Торбинский
Тогда - полузащитник «Спартака». Торбинский в том матче вышел вместо Василия Березуцкого. Дмитрий здорово освежил игру, за счет чего российская команда много атаковала во втором тайме, но главный матч Торбинского состоится чуть позже, где он помог комментатору и всем нам «закончить вообще всё».
Сейчас – умудрился за полгода сменить три клуба: в январе перешел в кипрский «Пафос», но уже через два месяца разорвал контракт ради ФНЛ и «Балтики», в августе снова перешел в новую команду как свободный агент, теперь уже в РПЛ. Торбинский ныне игрок «Енисея».
Фото: Twitter ФК "Енисей"
Денис Колодин
Тогда - защитник «Динамо». Колодин в 2007 году постепенно начал выигрывать конкуренцию у Березуцких. Денис в то время считался перспективным защитником, который даже может уехать в Европу. Но не получилось. Частые травмы сломали карьеру Дениса, после чего игрок отправился по арендам. Матч с Англией после замены Аршавина доигрывал с капитанской повязкой.
Сейчас – последняя новость об игре Колодина датирована 2016 годом, тогда футболист доигрывал в Казахстане. Карьера защитника подошла к концу, в тренерах на высоком уровне его пока тоже не видно - Колодин учит давать залпы из пушки химкинских ребятишек.
Фото: fcaltay.kz
Роман Павлюченко
Тогда – нападающий «Спартака». Спящий гигант заменил на поле Кержакова. Эта замена, возможно, считается исторической. Роман в «Лужниках» провел один из самых главных матчей в карьере. Этим дублем Павлюченко сделал себя узнаваемым для английской публики, а в 2008 после Евро Роман уже был в «Тоттенхэме».
Сейчас – после сезона в ПФЛ с «Араратом» неожиданно для всех оказался в любительской лиге. ФК «Знамя» из Ногинска выступает первенстве России среди команд Третьего Дивизиона. Роман постепенно заканчивает карьеру, мочит Ари и защищает Кокорина с Мамаевым в программе у Малахова.
Фото: RuNews24.ru
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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