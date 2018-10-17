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Дмитрий Белоруков: меня не отстраняли от команды и не лишали капитанской повязки

Защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков опроверг информацию, что он лишён капитанской повязки и отстранён от тренировок с командой.

«Ваши коллеги чуть-чуть неправильно написали. Не то, что было. Гурам Тетрашвили как был капитаном, так им и остаётся. Я только заменял, пока его не было на поле. Тренируюсь индивидуально из-за травмы.

Ситуацию с долгами уже невозможно терпеть? Мы написали письмо и передали клубу. У всех есть дети, родственники, их нужно кормить. А ещё им нужно давать какую-то информацию, как-то объяснять тяжёлую ситуацию», — сказал Белоруков.

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сказал следующее: «Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано. Чьё это решение? Не хочу комментировать. По Белорукову скажу вот что. Дмитрий, несомненно, очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Тетрашвили», - цитирует футболиста Чемпионат.
Теги: Анжи Белоруков
Сегодня, 22:29
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#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49)
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Все смешалось в Дагестане. Дайте им футбол, не то еще чем займутся.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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