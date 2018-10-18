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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Шанс на ошибку есть у всех". Сергей Семак высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим петербуржского клуба Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение?

– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

– Вам их жаль?

– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:54
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29
(7)
#29  yuri  спб (Сегодня, 19:14)
  • 0
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online

Цитата: колокольчик
а шанс на ошибку дать стулом по голове есть НЕ У ВСЕХ!

СИЗО тоже есть не у всех. Узкопленочный орденоносец усмехнулся коту.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#28  RJM555   (Сегодня, 19:13)
  • 0
  •  (0)
online

ждал пока все выскажутся ..........!!!
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
#27  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)
online

marlok,
СОЛИДАРЕН.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#26  marlok  Иваново (Сегодня, 19:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
То что сделали Мамаев и Кокорины не ошибка, а преступление.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#25  колокольчик  москва (Сегодня, 19:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Логичнее было бы сказать, что шанс на ИСПРАВЛЕНИЕ ошибки есть у всех, а шанс на ошибку дать стулом по голове есть НЕ У ВСЕХ! smirk


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#24  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Уважаю Сергея Богдановича как спортсмена и Человека, всё верно сказал. Наказание должно быть.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#23  yuri  спб (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: 46avangard
Но ты же перешел на личность? Это про меня. А твой противовес избранный игрушкой в п потустороннем мире для тебя, где кишит пиво и извращениие в лице криветок странно

Гут. Кот не хочет ставить ногу на грудь никому(с). Просто спрошу сколько Вам лет?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#22  46avangard   (Сегодня, 18:41)
  • -1
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Цитата: yuri
Цитата: 46avangard
Ты о чем тут глаголишь? о своих пьяных бреднях?

Сэр,( кот взял за ножку стул), в приличном обществе на личности ни одна тварь не переходит. Это во-первых, а во-вторых Кот пишет то что думает не подстраиваясь как все , под общие правила. Чисто для противовеса. Противовес может попасть в цель , может пролететь мимо.

Но ты же перешел на личность? Это про меня. А твой противовес избранный игрушкой в п потустороннем мире для тебя, где кишит пиво и извращениие в лице криветок странно

Их ВИль то
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#21  Realist2000   (Сегодня, 18:29)
  • +1
  •  (7)

Какой по счету?И,то что они сделали,ошибка??? Этих надо сажать обязательно.А рядом с ними должны сидеть,кто отмазывал сердюковых,багдасарян и им подобных выблядков. Посадили бы тех,может быть и эти не почувствовали безнаказанность,которую обеспечивали деньги и связи. И сейчас бы думали о предстоящем туре,а не как выбраться любой ценой из задницы,куда сами себя засунули.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#20  yuri  спб (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: 46avangard
Ты о чем тут глаголишь? о своих пьяных бреднях?

Сэр,( кот взял за ножку стул), в приличном обществе на личности ни одна тварь не переходит. Это во-первых, а во-вторых Кот пишет то что думает не подстраиваясь как все , под общие правила. Чисто для противовеса. Противовес может попасть в цель , может пролететь мимо.
Ich Will


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#19  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Ежли так - это был бы реальный срок, и не один год!

Писдаболище лесное, давай про ржавые олимпийские объекты, сраный клоун...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#18  46avangard   (Сегодня, 18:15)
  • -2
  •  (4)

yuri,
я не знаю, ты вроде тут завсегдатый и никогда не хотел я как-то отвечать на твои комменты и прочее, но так как я никуя в основном не пониманимаю в твоих излогательствах, перейду на личность твою. Ты кто плять? что у тебя в голове? никуя не понятно. не читая Нитце и Фауста ты какое-то гавно, вот прям как креветки которые я купил по доставки с гавном. Ты о чем тут глаголишь? о своих пьяных бреднях?
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#17  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:14)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вобщем если чиновник изобьет человека то ему ничего не будет.Если знаменитый футболист изобьет простого человека то ему тоже ничего не будет!А вот если они между собой подерутся то у них получается как бы ничья и поэтому выходит легкое наказание!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 18:08)
  • +1
  •  (5)
online

Разумеется, оправдать поступок не может никто.

Ну как сказать .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:05)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
– Вам их жаль?

– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.


Всё просто. Совершеннолетний - отвечаешь по закону.
Я так и знал, что начнутся крики АниЖеДети!!!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#14  cska1971  Москва (Сегодня, 18:01)
  • +3
  •  (7)

Шанс есть. Права нет.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#13  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:57)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

Ежли так - это был бы реальный срок, и не один год!


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 17:55)
  • -1
  •  (3)
online

А завтра ОНИ придут в кафе где будут отдыхать ТВОЙ ОТЕЦ .Брат ДОЧЬ А ОНИ УПЫРИ твоих родных Стулом по голове ?!.

Монстры едва приходя в кафе, чтобы испить чашечку утреннего кофейку, сначала расчищали пространство стулом. Почерк нельзя было уже стереть.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: soloz
ЖДИ ОНИ скоро придут и к ТВОЕЙ СЕМЬЕ !!

Тяжелые шаги на лестничном пролете звук ломаего об дверь стула... То Кокорин с Мамаевым откинулись.
Цитата: venyalyaynen
один ударил другого (не избивали толпой), тот упал не удачно. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемому инкриминировалось причинение тяжкого вреда здоровью

Паку не причинено тяжкого вреда здоровью, о чем Богданыч в интервью и намекнул.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#10  shatronok  Россия (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...

Ая бы посмотрел на тебя, если бы охреневший от всевластия чиновник, тебы и ли твоего отца педрасом называл.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#9  46avangard   (Сегодня, 17:42)
  • -1
  •  (3)

А вот мало кто знает о том, что имея задолжность перед приставами работу хорошую не найдешь, имея задолжности перед гребанными банками - работу хорошую не найдешь, ибо ты считаешься не надежным специалистом в сфере например супермакетов в Курске. Практически в любом. ВОТ что нужно обсуждать. А не судьбу 2ух дебилов с з/п в миллионы евро. Они бедствовать не будут
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:33)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  venyalyaynen   (Сегодня, 17:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

Если как Иванова, Петрова, Сидорова то пример: У нас в городе двое не поделили место на парковке, один ударил другого (не избивали толпой), тот упал не удачно. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемому инкриминировалось причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Суд приговорил к 3 годам реального лишения свободы в колонии общего режима.
А Кокорин с Мамаевым отделаются условно, причем из СИЗО переведут под домашний арест.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
#6  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 17:11)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Хотя и порядком надоело читать на спортивных ресурсах новости о хулиганстве, а главное, что это новости в топе, прочитал мнение Семака. потому что он один из немногих...
Согласен с каждым словом. Абсолютно взвешенная позиция.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#5  soloz   Россия (Сегодня, 17:09)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Цитата: soloz
ДА Я не против !! Что характерно ОБНАГЛЕЛИ ФУТБОЛЕРЫ !!!

типичный хомячок. жри дальше помои которые тебе скармливают


ЖДИ ОНИ скоро придут и к ТВОЕЙ СЕМЬЕ !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#4  casabl   (Сегодня, 17:08)
  • -1
  •  (3)
online

Они свой шанс не упустили.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 17:03)
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
ДА Я не против !! Что характерно ОБНАГЛЕЛИ ФУТБОЛЕРЫ !!!

типичный хомячок. жри дальше помои которые тебе скармливают


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  soloz   Россия (Сегодня, 17:02)
  • +9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
хомякам нужна кровь и отрубленные головы Кокорина и Мамаева.


ДА Я не против !! Что характерно ОБНАГЛЕЛИ ФУТБОЛЕРЫ !!!

А завтра ОНИ придут в кафе где будут отдыхать ТВОЙ ОТЕЦ .Брат ДОЧЬ А ОНИ УПЫРИ твоих родных Стулом по голове ?!..Вот ..Хомяки ..возрадуются !! А у тебе после этого жалось появиться ? Мне жаль что ты НАШ ЗЕНИТОВЕЦ !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:59)
  • -12
  •  (28)
online
Болеет за:
«Зенит»
хомякам нужна кровь и отрубленные головы Кокорина и Мамаева.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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