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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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"Шанс на ошибку есть у всех". Сергей Семак высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим петербуржского клуба Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.
– Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение?
– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…
– Вам их жаль?
– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.
"Спорт-Экспресс"
– Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным – каким было бы решение?
– Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…
– Вам их жаль?
– Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.
"Спорт-Экспресс"
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