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"Анжи": ждем вас завтра на стадионе

Матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА состоится в назначенный срок.

"Ждем вас завтра на стадионе. #АнжиЖиви", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что игроки команды из Дагестана могут не выйти на матч из-за долгов по зарплате.

Теги: Анжи
Сегодня, 21:08
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