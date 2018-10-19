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В Мосгорсуде началось заседание о рассмотрении апелляций Мамаева и Кокорина

Московский городской суд начал рассмотрение апелляций на заключение под стражу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого.

Рассмотрение апелляции Мамаева начнется в 10.00 (по мск), Кирилла Кокорина – в 10.30, Александра Кокорина – в 11.00, Протасовицкого – в 11.30. Обвиняемые выступят в Мосгорсуде по видеосвязи.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:18
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 10:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Павел Мамаев: "Уважаемый суд! Ваша честь! Поддерживаю позицию адвоката. Не принимал участия в хулиганских действиях. Это подтвердила очная ставка и слова Дениса Пака. Что касается, других пострадавших - Соловчука, Гайсина и Ушаковой, я хотел бы публично извиниться. Готов понести установленную законом ответственность, возместить весь ущерб. Если это возможно, хотел бы примирение сторон. У всех прошу прощения - у коллег и болельщиков. Мне необходимо находиться с семьёй, с женой и с маленькими детьми! Готов сотрудничать со следствием, всегда буду появляться в управлении. С ещё выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и семью. Надеюсь, суд рассмотрит все данные моего адвоката и будет принято правильное решение"

Прокурур за то, чтобы оставить меру пресечения для Мамаева без изменения
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 10:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
С такими хилыми адвокатиками, как Игорек Бушманов, есть уверенность, что все останется в силе. Не изменят меру пресечения. Бушманову по каким-то своим причинам, выгодно нахождение Мамаева в СИЗО.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:27)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все валить на кокоса.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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