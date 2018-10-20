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Урок от чемпиона. Разбор победы "Локомотива" над "Ростовом"
«Локомотив» стал первой московской командой, сумевшей обыграть «Ростов» Валерия Карпина в этом сезоне. Как победить без форвардов, кто лучше всех обороняется в лиге и почему Аяз Гулиев по-настоящему крут – в детальном разборе от Rusfootball.info.
На фоне скандалов и судебных разбирательств по делам Кокорина и Мамаева даже матчи сборной в Лиге Наций как-то прошли мимо массовых обсуждений. Пятничные матчи очередного тура РПЛ в этом плане могли стать отдушиной для любителей клубного футбола. И если противостояние «Анжи» против ЦСКА вызвало интерес только с точки зрения выхода или невыхода на поле игроков дагестанской команды (ну и присутствия Хабиба Нурмагомедова на матче), то игра «Локомотива» с «Ростовом» дарила надежды на, может быть, не самое яркое, но точно интересное в тактическом плане сражение. Таким оно и получилось.
Кадровые проблемы и «ложная девятка» Миранчук
И «Локомотив», и «Ростов» выходили на матч в неоптимальных составах. У гостей игру из-за перебора желтых карточек пропускал капитан и один из самых цепких футболистов лиги Александр Гацкан – вместо него в старте появился Артур Юсупов (хотя позиционно его заменил, скорее, Салетрос). Проблемы хозяев, как и в прошлом сезоне, связаны с группой атаки: все три форварда «Локомотива» отсутствовали в заявке (Эдер – из-за дисквалификации, Фарфан и Смолов – по причине травм).
Таким образом место в атаке занял Алексей Миранчук, хотя, правильнее будет назвать его позицию и роль «ложной девяткой». Уже с первых минут Алексей стал регулярно опускаться в подыгрыш в зону перед штрафной и оттягиваться во фланги. Основной целью стало продуктивное врывание из глубины от Антона Миранчука и Гжегожа Крыховяка:
Например, в этом эпизоде проглядывается хаотичное взаимодействие братьев: Алексей располагается на правом фланге с мячом под левой ногой, а Антон врывается из глубины в центральной зоне.
Тем не менее, креативный блок полузащиты «Локомотива», в большинстве ситуаций, никак не влиял на дисциплинированные оборонительные действия соперника. И в этом плане, в «Ростове» особенно ярко выглядел Аяз Гулиев.
Гулиев снова сыграл на топ-уровне (но не весь матч)
Первоначально Аяз располагался в тройке полузащитников справа. Как показалось, такая задумка должна была нейтрализовать сильные стороны Ману Фернандеша. Надо сказать, Гулиев принялся за дело сразу же, и делал это максимально эффективно:
Во второй половине первого тайма «Локомотив» окончательно обосновался на правой половине поля соперника, где мяч активно продвигал Игнатьев, а вторым темпом из глубины в штрафную активно включался Крыховяк. Именно поэтому после первого мяча туда переместился Аяз. Важным фактором такого выбора позиции также стал контратакующий потенциал. Гулиев сразу же принялся интенсивно вступать в отборы и перехваты и снова смог организовать опасный контрвыпад:
Также следует отметить эффективные атакующие действия техничного Дмитрия Скопинцева. «Ростов» в нескольких эпизодах выбегал в опасные контратаки за счет удачной игры левого латераля 1 в 1:
Аналогичный эпизод случился и во втором тайме:
Отметим, что обе ситуации подразумевают открывание Гулиева в ширину в момент начала обыгрыша Скопинцева. Таким образом, становится ясно, что резкие и техничные футболисты «Ростова», по задумке тренерского штаба, должны были максимально использовать свободное пространство в зоне Игнатьева. И эпизодически у них это неплохо получалось.
Но почему победил «Локомотив»?
Нужно сразу отметить, что и «Спартак», и ЦСКА в домашних матчах с «Ростовом» доставляли сопернику куда больше хлопот и не смогли забить. «Локомотив» же практически ничего не создал за весь матч (хотя и соперник тоже создал немного), но сумел забить два мяча. Оба – после стандартных положений (все-таки розыгрыш аута можно отнести к стандарту), оба – несколько курьезные и забитые после неожиданных и эффективных индивидуальных действий (и шальной удар Миранчука, и «ножницы» Баринова).
Из тактических задумок следует отметить сознательную нагрузку на левый фланг обороны «Ростова». Все же навыки Скопинцева в обороне заметно слабее, чем в атакующих. И даже успешная игра Гулиева не спасла: во втором тайме туда переместился даже номинальный левый полузащитник Ману Фернандеш. И именно после его активных действий был заработан голевой угловой (подачу, кстати, тоже исполнил Ману).
«Ростов» же в очередной раз продемонстрировал, что играть против низкого оборонительного блока получается гораздо хуже, чем убегать от Джикии и Боккетти с середины поля. С позиционной атакой у команды Валерия Карпина проблем предостаточно.
Еще несколько интересных тезисов:
- Ионов запорол два абсолютно одинаковых момента, принимая одно и то же предсказуемое решение прокидывать мяч под ближнюю ногу. КПД Алексея в последних матчах существенно снизился (и в сборной тоже);
- «Локомотив» все так же медленно играет при переходах из обороны в атаку и практически ничего не создает с игры, что не может не тревожить в преддверии важнейших матчей с «Порту» в Лиге Чемпионов;
- «Ростов» снова изумительно сыграл в обороне. На данный момент, команда Валерия Карпина в этом компоненте показывает, пожалуй, лучший футбол в лиге. Никаких лишних действий, максимально строгая и компактная зональная игра без элементов персональной опеки. Пока что ни один из соперников «Ростова» в этом сезоне не смог по-настоящему напрячь Илью Абаева.
Выводы:
«Локомотив» все-таки остановил московскую победную серию «Ростова», хотя по игре более справедливым результатом была бы ничья. Красно-зеленые испытывают все те же игровые проблемы, но зато начинают стабильно набирать очки и подниматься по турнирной таблице вверх. А у «Ростова» наоборот намечается спад (по крайней мере, в плане результата). Два поражения подряд команда потерпела впервые за сезон.
Следующим шагом для команды Юрия Семина станет важнейший матч с «Порту» уже в ближайшую среду. Будем надеяться, что выступление «Локомотива» в Лиге Чемпионов заставит СМИ забыть про околофутбольные разбирательства и окончательно вернет внимание общественности в сторону самой игры.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: РБК Спорт
На фоне скандалов и судебных разбирательств по делам Кокорина и Мамаева даже матчи сборной в Лиге Наций как-то прошли мимо массовых обсуждений. Пятничные матчи очередного тура РПЛ в этом плане могли стать отдушиной для любителей клубного футбола. И если противостояние «Анжи» против ЦСКА вызвало интерес только с точки зрения выхода или невыхода на поле игроков дагестанской команды (ну и присутствия Хабиба Нурмагомедова на матче), то игра «Локомотива» с «Ростовом» дарила надежды на, может быть, не самое яркое, но точно интересное в тактическом плане сражение. Таким оно и получилось.
Кадровые проблемы и «ложная девятка» Миранчук
И «Локомотив», и «Ростов» выходили на матч в неоптимальных составах. У гостей игру из-за перебора желтых карточек пропускал капитан и один из самых цепких футболистов лиги Александр Гацкан – вместо него в старте появился Артур Юсупов (хотя позиционно его заменил, скорее, Салетрос). Проблемы хозяев, как и в прошлом сезоне, связаны с группой атаки: все три форварда «Локомотива» отсутствовали в заявке (Эдер – из-за дисквалификации, Фарфан и Смолов – по причине травм).
Таким образом место в атаке занял Алексей Миранчук, хотя, правильнее будет назвать его позицию и роль «ложной девяткой». Уже с первых минут Алексей стал регулярно опускаться в подыгрыш в зону перед штрафной и оттягиваться во фланги. Основной целью стало продуктивное врывание из глубины от Антона Миранчука и Гжегожа Крыховяка:
Например, в этом эпизоде проглядывается хаотичное взаимодействие братьев: Алексей располагается на правом фланге с мячом под левой ногой, а Антон врывается из глубины в центральной зоне.
Тем не менее, креативный блок полузащиты «Локомотива», в большинстве ситуаций, никак не влиял на дисциплинированные оборонительные действия соперника. И в этом плане, в «Ростове» особенно ярко выглядел Аяз Гулиев.
Гулиев снова сыграл на топ-уровне (но не весь матч)
Первоначально Аяз располагался в тройке полузащитников справа. Как показалось, такая задумка должна была нейтрализовать сильные стороны Ману Фернандеша. Надо сказать, Гулиев принялся за дело сразу же, и делал это максимально эффективно:
Во второй половине первого тайма «Локомотив» окончательно обосновался на правой половине поля соперника, где мяч активно продвигал Игнатьев, а вторым темпом из глубины в штрафную активно включался Крыховяк. Именно поэтому после первого мяча туда переместился Аяз. Важным фактором такого выбора позиции также стал контратакующий потенциал. Гулиев сразу же принялся интенсивно вступать в отборы и перехваты и снова смог организовать опасный контрвыпад:
Также следует отметить эффективные атакующие действия техничного Дмитрия Скопинцева. «Ростов» в нескольких эпизодах выбегал в опасные контратаки за счет удачной игры левого латераля 1 в 1:
Аналогичный эпизод случился и во втором тайме:
Отметим, что обе ситуации подразумевают открывание Гулиева в ширину в момент начала обыгрыша Скопинцева. Таким образом, становится ясно, что резкие и техничные футболисты «Ростова», по задумке тренерского штаба, должны были максимально использовать свободное пространство в зоне Игнатьева. И эпизодически у них это неплохо получалось.
Но почему победил «Локомотив»?
Нужно сразу отметить, что и «Спартак», и ЦСКА в домашних матчах с «Ростовом» доставляли сопернику куда больше хлопот и не смогли забить. «Локомотив» же практически ничего не создал за весь матч (хотя и соперник тоже создал немного), но сумел забить два мяча. Оба – после стандартных положений (все-таки розыгрыш аута можно отнести к стандарту), оба – несколько курьезные и забитые после неожиданных и эффективных индивидуальных действий (и шальной удар Миранчука, и «ножницы» Баринова).
Из тактических задумок следует отметить сознательную нагрузку на левый фланг обороны «Ростова». Все же навыки Скопинцева в обороне заметно слабее, чем в атакующих. И даже успешная игра Гулиева не спасла: во втором тайме туда переместился даже номинальный левый полузащитник Ману Фернандеш. И именно после его активных действий был заработан голевой угловой (подачу, кстати, тоже исполнил Ману).
«Ростов» же в очередной раз продемонстрировал, что играть против низкого оборонительного блока получается гораздо хуже, чем убегать от Джикии и Боккетти с середины поля. С позиционной атакой у команды Валерия Карпина проблем предостаточно.
Еще несколько интересных тезисов:
- Ионов запорол два абсолютно одинаковых момента, принимая одно и то же предсказуемое решение прокидывать мяч под ближнюю ногу. КПД Алексея в последних матчах существенно снизился (и в сборной тоже);
- «Локомотив» все так же медленно играет при переходах из обороны в атаку и практически ничего не создает с игры, что не может не тревожить в преддверии важнейших матчей с «Порту» в Лиге Чемпионов;
- «Ростов» снова изумительно сыграл в обороне. На данный момент, команда Валерия Карпина в этом компоненте показывает, пожалуй, лучший футбол в лиге. Никаких лишних действий, максимально строгая и компактная зональная игра без элементов персональной опеки. Пока что ни один из соперников «Ростова» в этом сезоне не смог по-настоящему напрячь Илью Абаева.
Выводы:
«Локомотив» все-таки остановил московскую победную серию «Ростова», хотя по игре более справедливым результатом была бы ничья. Красно-зеленые испытывают все те же игровые проблемы, но зато начинают стабильно набирать очки и подниматься по турнирной таблице вверх. А у «Ростова» наоборот намечается спад (по крайней мере, в плане результата). Два поражения подряд команда потерпела впервые за сезон.
Следующим шагом для команды Юрия Семина станет важнейший матч с «Порту» уже в ближайшую среду. Будем надеяться, что выступление «Локомотива» в Лиге Чемпионов заставит СМИ забыть про околофутбольные разбирательства и окончательно вернет внимание общественности в сторону самой игры.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: РБК Спорт
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