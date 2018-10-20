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"Локомотив" – "Ростов": фотоотчет встречи

В матче 11-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Ростовом". Представляем фотоотчет всречи:



























Теги: Локомотив Ростов Фото
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