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Кокорин получил первую передачу в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин, заключённый в СИЗО, получил первую передачу от родственников и написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажёрах.

Ранее такое же заявление подал и Павел Мамаев.

Напомним, вчера Мосгорсуд отклонил апелляции футболистов о смягчении наказания - они пробудут в СИЗО до 8 декабря.

ТАСС
Теги: Кокорин Мамаев
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