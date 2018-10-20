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"Оренбург" и "Енисей" голов друг другу не забили

В первом матче субботней программы 11 тура РПЛ между "Оренбургом" и "Енисеем" зафиксирована нулевая ничья.

Чемпионат России

11-й тур

"Оренбург" – "Енисей" 0:0 (0:0)

"Оренбург" – Фролов, Бегич, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 68), Попович (Чуканов, 83), Малых, Козлов (Деспотович, 65).
"Енисей" – Филиппов, Грицаенко, Занев, Ятченко, Кичин, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Комолов, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46).

Предупреждения: Попович (40), Грицаенко (44).
Теги: Оренбург Енисей
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