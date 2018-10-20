Сальваторе Боккетти: дочка поет: "Спарта-а-ак", "Спарта-а-ак"!

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, что его дети болеют за красно-белых, а сын очень хитер.– Сейчас, кстати, уже и дочка болеет за красно-белых. Она поет: ""Спарта-а-ак", "Спарта-а-ак"!" Марио уже 4 года. Он большой и все понимает. Дома все красное и спартаковское. Забавно, что когда меня на улице просят о фото, Марио спрашивает: "Это твой друг, да?.." (Улыбается.) Он пока не понимает, почему болельщики хотят сфотографироваться. Всегда отвечаю сыну: "Да, это мой друг". Интересно, что еще год назад Марио вообще не хотел заниматься футболом. А сейчас ему нравится играть. На день рождения купил две пары ворот, теперь играем один на один. Но я ни в коем случае не настаиваю, чтобы Марио шел в футбол. Пусть выберет то, что он любит. Пока что ему по душе быть нападающим, забивать голы. Я и рад. Все-таки быть защитником – больше волнений.– Жена уже отлично владеет итальянским. Поэтому по-русски мы с ней говорим сейчас меньше. Марио обычно общается со мной по-русски. А я, даже если понимаю, о чем речь, все равно спрашиваю его: "Что ты говоришь?.." Мне, конечно, хочется, чтобы он говорил по-итальянски тоже. На самом деле сын очень умный и хитрый. Он знает, что я говорю по-русски, и поэтому всегда отвечает мне так. А вот с моей мамой он спокойно говорит на итальянском. Дочка Грейс использует смесь двух языков.