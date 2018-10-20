Массимо Каррера: Кокорин и Мамаев ошиблись, и поплатятся за это

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.– Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята. Но они ошиблись, и поплатился за свою ошибку. Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему.– Я подобного не помню. Может, я не обращал внимания, но не помню такого.