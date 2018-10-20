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Массимо Каррера: Кокорин и Мамаев ошиблись, и поплатятся за это

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята. Но они ошиблись, и поплатился за свою ошибку. Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему.

– У вас был итальянский опыт...

– Я подобного не помню. Может, я не обращал внимания, но не помню такого.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Каррера
Сегодня, 20:52
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#1  yuri  спб (Сегодня, 20:58)
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Здесь помню , а тут ни черта . Какой коварный макаронник.


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