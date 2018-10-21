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Далер Кузяев получил травму в матче с "Динамо"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил травму в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России с "Динамо".

Повреждение футболист получил после удара локтем в голову в столкновении с защитником бело-голубых Себастьяном Хольменом. Хавбек после этого отыграл еще пару минут, после чего покинул пределы поля и отправился в раздевалку в сопровождении медиков. Вместо него вышел на поле Олег Шатов.
Теги: Кузяев Динамо Зенит
Сегодня, 15:00
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8
(1)
#8  Barmaley   (Сегодня, 16:09)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Лоутон
Дали Хольмену ЖК

А, значит просмотрел я.

Там удар был не локтем, а скорее плечом или бедром даже.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:01)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да. Олег опять явно не в форме... Всё делает медленно, много играет назад... инициативу на себя мало берет. Плохой матч. Не такого ждал от него Семак...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  Медведь Русский   (Сегодня, 15:51)
  • -1
  •  (5)

интересно, какое же наказание игроку должно быть, за умышленный удар локтем в голову, повлекший за собой тяжелую травму соперника...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#5  Den Garos   (Сегодня, 15:41)
  • -1
  •  (1)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:14)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Хитрый Лис
А, значит просмотрел я.


Ты эта --смотри больше --пиши меньше дятел..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лоутон
Дали Хольмену ЖК

А, значит просмотрел я.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Лоутон   (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (1)

Хитрый Лис,
Дали Хольмену ЖК
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:02)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, как вы понимаете, за удар локтем по голове карточки не полагаются. Здоровья Далеру.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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