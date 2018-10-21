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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Динамо" одержало победу над "Зенитом"
В матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле обыграло "Зенит". Питерцы из-за удаления Себастьяна Дриусси на 37-й минуте больше тайма играли вдесятером.
Чемпионат России
11 тур
"Динамо" – "Зенит" 1:0
Гол: Черных, 75.
"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Теттех (Москвичёв, 61), Кардозу (Луценко, 68), Панченко.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев (Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Предупреждения: Хольмен, 23, Теттех, 25, Дриусси, 28, Краневиттер, 69.
Удаление: Дриусси, 37.
Чемпионат России
11 тур
"Динамо" – "Зенит" 1:0
Гол: Черных, 75.
"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Теттех (Москвичёв, 61), Кардозу (Луценко, 68), Панченко.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев (Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Предупреждения: Хольмен, 23, Теттех, 25, Дриусси, 28, Краневиттер, 69.
Удаление: Дриусси, 37.
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