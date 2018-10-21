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"Динамо" одержало победу над "Зенитом"

В матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле обыграло "Зенит". Питерцы из-за удаления Себастьяна Дриусси на 37-й минуте больше тайма играли вдесятером.

Чемпионат России

11 тур

"Динамо" – "Зенит" 1:0

Гол: Черных, 75.

"Динамо": Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Теттех (Москвичёв, 61), Кардозу (Луценко, 68), Панченко.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев (Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Хольмен, 23, Теттех, 25, Дриусси, 28, Краневиттер, 69.
Удаление: Дриусси, 37.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 15:56
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#61  holod  хамина (Сегодня, 17:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
после этих сраных перерывов на сборные зеня всегда выглядит неважно и проигрывает командам слабее себя...увы как и в прошлом году...
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#60  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Себа конечно дурь сделал.
Понравилось как играли во втором тайме.
Чернов не уровень.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#59  Сибирячок   (Сегодня, 16:31)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: Сибирячок
Тот, кто сегодня валит на судью, это самый тупой баран, кого только можно встретить на этом сайте. Ну ни мозгов, ни знаний, ни совести у этих животных нет.

это ты про себя, свинья?

про тебя, чушок. Ты же на судью валишь. Не в состоянии прочитать и понять ?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#58  Makc33   (Сегодня, 16:31)
  • -1
  •  (7)

Цитата: Фонтанка
Цитата: Победоносный Зенит
Скажите спасибо проплаченному промосковскому судейке.

- Поддерживаю. (с)

Цитата: Makc33
Судья в воротах стоял?

Практически, встал на сторону властьпридержащих.

Благодаря этим властидержащим как ты говоришь и появился Зенит,кстати ваши земляки между прочим Насчет судьи вы там друг другу сопли вытирайте,разговоры для бедных Забивайте на гол больше и будет вам счастье
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#57  yuri  спб (Сегодня, 16:31)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Сибирячок
Ну ни мозгов, ни знаний, ни совести у этих животных нет.


Сэр, животных попрошу оставить в покое. Есть похуже персонажи в человском обличие. Хотя рожи у них еще те. Шире хрякиной .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#56  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Тот, кто сегодня валит на судью, это самый тупой баран, кого только можно встретить на этом сайте. Ну ни мозгов, ни знаний, ни совести у этих животных нет.

это ты про себя, свинья?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#55  Сибирячок   (Сегодня, 16:27)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тот, кто сегодня валит на судью, это самый тупой баран, кого только можно встретить на этом сайте. Ну ни мозгов, ни знаний, ни совести у этих животных нет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#54  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:27)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Менты наказали одноклубников хулигана и разбойника, судейка в конце матча вытягивал Зенит как мог предвзятым судейством и дополнительным временем, необосновано большим.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#53  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:25)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Скажите спасибо проплаченному промосковскому судейке.

- Поддерживаю. (с)

Цитата: Makc33
Судья в воротах стоял?

Практически, встал на сторону властьпридержащих.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#52  Frost  Vjhjp (Сегодня, 16:23)
  • +2
  •  (6)

Для интриги.............

Я думаю вся возня вокруг Кокорина и Мамаева сказалась..............

Да и игроки явно уставшие были...........
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#51  Apant1   (Сегодня, 16:22)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Евгений Буров
Зенит все одно -чемпион весной посмотрите wink

Вы там пропустили Зенит Чемпион 1984, обязательно надо это указывать, не все помнят
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#50  alx64   (Сегодня, 16:22)
  • -3
  •  (13)

че сраный зенит до вы*********я уроды!!!!!!!!!командочка пи******в!!!!так вам и надо!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#49  ZeArt83   (Сегодня, 16:18)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Иванович в очередной раз показал какое дно Смольников. Серб за десять минут на фланге сделал больше, чем наш бегунок за весь чемпионат.

Да уж Смольников это дно конечно.Как и все наши оба фланга.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#48  Makc33   (Сегодня, 16:18)
  • -3
  •  (9)

Цитата: Победоносный Зенит
Скажите спасибо проплаченному промосковскому судейке.

СПАСИБО!!! сказали
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#47  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15)
  • -7
  •  (25)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скажите спасибо проплаченному промосковскому судейке.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#46  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:13)
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Иванович в очередной раз показал какое дно Смольников. Серб за десять минут на фланге сделал больше, чем наш бегунок за весь чемпионат.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#45  pivo69  Германия (Сегодня, 16:13)
  • +1
  •  (9)
online

Динамо с заслуженной победой!
Зенит опять вышел на поле вальяжно,
на расслабоне,не сомневаясь в своей
победе.Играть ленинградские начали
только тогда когда припекло.
Порадовало то,что у обеих команд появилось
несколько очень перспективных молодых
игроков!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#44  Бриг   (Сегодня, 16:11)
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Шунин принес Динамо победу...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#43  Makc33   (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (14)

Цитата: patriot
приятный нежданчик! "Краснодару" надо сегодня выигрывать и догонять бомжей.

Удачи!!!Вы неплохо смотритесь
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#42  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 16:08)
  • -7
  •  (23)
Болеет за:
«Краснодар»
приятный нежданчик! "Краснодару" надо сегодня выигрывать и догонять бомжей.


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#41  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:08)
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Видно, что Дзюба устал. Бегает на "издохе". Что Семак не ротирует его? Ну нельзя же играть и в чемпе и в еврокубках - и за сборную, и при этом быть всё как огурец?


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#40  Makc33   (Сегодня, 16:07)
  • +2
  •  (18)

Цитата: metis
Победил судья.

И правильно сделал Это вы друг другу сопли вытирайте ,судья не судья Забивать надо ,кто не давал ? Судья в воротах стоял?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#39  Phil  Москва (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Окейно ! С побеДой !
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#38  Евгений Буров   (Сегодня, 16:06)
  • -9
  •  (21)

Зенит все одно -чемпион веснойпосмотрите соперники конечно потрепыхаются такие как локо спартак и краснодар но не больше wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#37  dyadenka  Москва (Сегодня, 16:06)
  • -9
  •  (27)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо команде за показанный игру в концовке. Есть воля и команда. После сборных все уставшие, и судья конечно питор, явно судейство за мусорков. Если удаляешь Дриусси, почему не удаляешь хольмена
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#36  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:06)
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Играли плохо. Семак явно ошибся и с составом, и с заменами.

А зачем он двинул в атаку Кузяева? Центр провалился просто... Странный матч. Да и команда выглядит очень устало - хочет решать результат малыми силами. Когда не получается - начинают бегать, как в концовке... Конечно, Динамо в этом плане намного легче. Нет столько сборников. Не играют в еврокубках - поэтому намного свежее выглядят.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#35  P.V.  МОбл (Сегодня, 16:06)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Гера, с Победой!


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#34  metis  Riga (Сегодня, 16:06)
  • -11
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Победил судья.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#33  ZeArt83   (Сегодня, 16:05)
  • -2
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: love zina in a point
Прогнозируемый результат. Более классная московская команда взяла верх над провинциальной выскочкой.

О еще один дебил вылез joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#32  zenitchik123   (Сегодня, 16:05)
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
спасибо!

да подавитесь confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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