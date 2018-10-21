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Хабиб Нурмагомедов: сегодня буду болеть за "Спартак" (видео)

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет наблюдать за матчем 11-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Арсенал" с трибун стадиона "Открытие Арена" и болеть собирается за красно-белых.

"Сегодня буду болеть за "Спартак", - цитирует Нурмагомедова Sport24.

Теги: Спартак Арсенал Тула Видео
Сегодня, 16:24
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11
(4)
#11  Фонтанка  Питер (Сегодня, 16:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Знатный глор.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#10  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Кот КБ Матроскин,
Слышь, кондом розовый...

ты априоре презервотный как и твоя командочка,
чмокай белок у тетки пухлая неожиданность и резинка номер 1)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#9  Ninja   (Сегодня, 16:46)
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Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Ты не писти тут. Как его назвать, если челл сам приходит в раздевалку ЦСКА, фоткается со всей командой целиком и по отдельности. Говорит, что болеет за Анжи и Реал Мадрид, тут приезжает на матч свинарни со словами, что за них болеть будет. В этот же день ранее записав видео с майкой ХК СКА в руках, где высказывает поддержку???
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#8  Я ухожу.   (Сегодня, 16:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как можно болеть за команду идоров нойных?
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 16:36)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Ninja,
ты в лицо это ему скажи,
понимаешь что он с тобой сделает - пухлый резинотехнический тролль smile

Пуля быстрее - это раз bowtie
А во-вторых можно смело хоронить репутацию на международном уровне как и карьеру.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 16:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
ты в лицо это ему скажи,
понимаешь что он с тобой сделает - пухлый резинотехнический тролль

а толстяк всегда здесь геройствует, а потом у тётки прячет своё тело жирное...в утёсах.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Ninja   (Сегодня, 16:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,
Слышь, кондом розовый, читай вот:

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку пожаловался на московских армейцев, после матча «Анжи» — ЦСКА, где он наносил первый удар по мячу.

…Что касается игры, то второй тайм мы провели хорошо. Первый – чуть-чуть провалили, но это спорт, здесь всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. ЦСКА очень хорошо сыграл в этом матче. У них вообще очень хорошая команда. Вы знаете, они ведь меня сильно расстроили за последнее время. Сначала ЦСКА обыграл «Реал», теперь «Анжи», – это две мои любимые команды. Я поздравляю гостей с победой
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:35)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
понимаешь что он с тобой сделает -

думаешь хача в бутырку не отправят?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:34)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ninja,
ты в лицо это ему скажи,
понимаешь что он с тобой сделает - пухлый резинотехнический тролль smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:33)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Обезьяна за свиней!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
И на этом же источнике видео с ним, где он сегодня болеет за ХК СКА в матче против ЦСКА, глорик он какой-то joy
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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