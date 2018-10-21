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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Хабиб Нурмагомедов: сегодня буду болеть за "Спартак" (видео)
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет наблюдать за матчем 11-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Арсенал" с трибун стадиона "Открытие Арена" и болеть собирается за красно-белых.
"Сегодня буду болеть за "Спартак", - цитирует Нурмагомедова Sport24.
"Сегодня буду болеть за "Спартак", - цитирует Нурмагомедова Sport24.
Хабиб: Сегодня буду болеть за Спартак @TeamKhabib pic.twitter.com/hsr8GYokhZ— Artem Kalinin (@kalininart) October 21, 2018
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