Дмитрий Хохлов: Рауш играл с микротравмой, он – мужчина

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил о состоянии Константина Рауша, который доигрывал матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) с мышечной травмой.– У него изначально было микроповреждение, он с ним тренировался и вышел на игру. И доиграл с ним. Молодец, мужчина. У нас был вопрос по замене, третью мы хотели использовать чуть раньше, но опасались за повреждения Рауша. В итоге решили рискнуть.