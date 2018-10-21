Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: Рауш играл с микротравмой, он – мужчина

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил о состоянии Константина Рауша, который доигрывал матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) с мышечной травмой.

– У Рауша серьезное повреждение?

– У него изначально было микроповреждение, он с ним тренировался и вышел на игру. И доиграл с ним. Молодец, мужчина. У нас был вопрос по замене, третью мы хотели использовать чуть раньше, но опасались за повреждения Рауша. В итоге решили рискнуть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хохлов Динамо Зенит
Сегодня, 16:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.