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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: Рауш играл с микротравмой, он – мужчина
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов сообщил о состоянии Константина Рауша, который доигрывал матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) с мышечной травмой.
– У Рауша серьезное повреждение?
– У него изначально было микроповреждение, он с ним тренировался и вышел на игру. И доиграл с ним. Молодец, мужчина. У нас был вопрос по замене, третью мы хотели использовать чуть раньше, но опасались за повреждения Рауша. В итоге решили рискнуть.
"Спорт-Экспресс"
– У Рауша серьезное повреждение?
– У него изначально было микроповреждение, он с ним тренировался и вышел на игру. И доиграл с ним. Молодец, мужчина. У нас был вопрос по замене, третью мы хотели использовать чуть раньше, но опасались за повреждения Рауша. В итоге решили рискнуть.
"Спорт-Экспресс"
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