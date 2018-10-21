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"Спартак" потерпел третье подряд домашнее поражение

"Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу". Это поражение стало для московского клуба третьим подряд на своем поле. Ранее красно-белые уступили "Ахмату" и "Ростову".

Чемпионат России

11 тур

"Спартак" – "Арсенал" 2:3

Голы: Зе Луиш, 13, 45+2, Ожегович, 35, Лесовой, 48, Мирзов, 65

"Спартак ": Максименко, Комбаров Д., Боккети, Кутепов, Петкович, Ерёменко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Луис Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш, Ташаев (Ханни, 72)

"Арсенал": Левашов, Комбаров К., Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 75), Кадири, Костадинов, Ожегович (Ткачёв, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 85)

Предупреждения: Кутепов, 34, Ожегович, 40, Фернандо, 40, Петкович, 45+2
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 18:28
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165
(14)
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#165  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 19:55)
  • +1
  •  (1)
online

Арсенал с победой!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#164  miktar   (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (2)
online

даже трудно представить что было бы, если бы вонючки три подряд ВЫИГРАЛИ? innocent
хорошо, что три проиграли... sunglasses


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#163  andrej95602   (Сегодня, 19:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: sparwik53
Цитата: Spartacus1971
Каррере надо задать вопрос,почему Джикия,Мельгарехо и Рассказов не играли?Больше у меня по этой игре вопросов нет,счёт по игре,в смысле отсутствия игры в исполнении нашей команды.

Бережет для Шотландии, но мы не МанСити или Барселона.

Кто- то надеется в Шотландии меньше трёхи отхватить?
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#162  Liberator  Монако (Сегодня, 19:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Я знал, что Спартак проиграет, без Промеса это примитивная команда, а Ерёма без дозы никто. Арсенал в сравнении с ними Челси. Даже шестое место для кб много, это место как раз Тулы.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#161  Ninja   (Сегодня, 19:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА только что СКА обыграл по буллитам)

Пивовед,
Хохлофинский киевский динамовец Иуда наркоман не помогает?)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#160  Седой  Россия (Сегодня, 19:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Отличный тур


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#159  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexDelPiero
упой ты боченок пива. К нам нормально относятся другие болелы(кроме мусорни

да никто к вам нормально не относитсямлять.
мусора - эти просто не лицемерят.
вокруг вас собралась кодла неудачников, ищущих крошек под крылом успешного баклана.

так всегда бывает с сильным и успешным.

провалитесь пару сезонов, захромаете-- сам убедишься- от ваших нынешних *друзей*, которые рады быть вашей свитой челядью, холуями, служками- и духу не останется.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#158  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А сколько было радостного визга после нашего поражения....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#157  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AlexDelPiero
Цитата: капля никотина
Эта жижа прям для вас - насрали , перемазались, хлебнули

Ты с кем-то путаешь Михуил. Подсказать животное подходящее под характеристики?!

Неужели свинья? scream
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#156  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 19:39)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Эта жижа прям для вас - насрали , перемазались, хлебнули

Ты с кем-то путаешь Михуил. Подсказать животное подходящее под характеристики?!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#155  ДЯДЬКА   (Сегодня, 19:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Омрачает одно: отсутствие свиней на сайте.

Чулан не вмещает всех желающих спрятаться, брянского пришлось в курятник определять.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#154  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 19:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Зенит обосрался с Динамо. 70 комментов

Спартак феерил ! стопиццот комментов, и обсуждение продолжается.

Тупой ты боченок пива. К нам нормально относятся другие болелы(кроме мусорни) А вас все ненавидят, что и подтверждается.

А где эти два дебила, брянский валенок и даунито сибирский. Так весело прыгали на нашей ветке. Допрыгались ***!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#153  miktar   (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Tokio581
На особой капустке

Ааааа! Понятненько...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#152  Tokio581   (Сегодня, 19:30)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
miktar,
У них борщ в тарасовке волшебный раздают. На особой капустке
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#151  miktar   (Сегодня, 19:26)
  • +2
  •  (10)
online

Не пойму, спам считает себя ровней Барселоне, Баварии, Манчестеру? Уууууу, секта сумасшедших...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#150  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:25)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
На фанатку было бы смешнее

о, я нашёл применение Хабибу в Спартаке- его можно устроить Генеральным мотиватором и личным объяснятелем ошибок в раздевалку к игрочищам..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#149  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 19:23)
  • +7
  •  (7)
online

Тульским снарядом по свинячей cpaкe !УРА товарищи!
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#148  andrej95602   (Сегодня, 19:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: vermis_64
Цитата: serega_user
Берите Промесика в аренду. Все равно на лавке скучает. И любимец ваш поиграет, и сезон частично спасет.



Да ты охренел? На куя им советы дельные даешь? flushed

Зачем им этот балласт. Там своих тупорылых дармоедов хватает. Это гамно крепко по лавке Севильи растеклось. Не оторвать!.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#147  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 19:22)
  • -1
  •  (3)
online

Каррера изжил себя. У него была полная поддержка от владельца клуба. Так что чемоданы, аэропорт, Италия.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#146  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 19:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Киздить надо футболеров.
Нужен Сергей Горлукович.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#145  Гастэряну   (Сегодня, 19:18)
  • +4
  •  (6)

культяпов без Игнашевича никто и звать его никак, максиманька огреб очередную треху, размял очко перед Глазго.
Туляков с победой! как говорит брянский анал итет "на классе"
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#144  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:17)
  • -3
  •  (5)

Цитата: pahitosik
Ну хватит уже мучить миллионную армию болел. Федун, очнись!

Какой навырезано-->вырезано очнись???? Пускай лучше забудется навсегда!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#143  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:17)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот свиньи стись над нами,а сами получили в ответку
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#142  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 19:17)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
От такой игры, даже у капли подгорать начало:)
Даже реал в пример взял, Михаил вы Спартак и вы говно:) смирись:)
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#141  Realist2000   (Сегодня, 19:17)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Александр
каррера не прав. Очень даже не прав. Уволить немедленно. Кутепова, Комбарова, Петковича в помойку. Кутепову вырвать ноги. Вилкова навсегда обосрать.

Может дело в каррере и федуне,в первую очередь? Игру ставит тренер,а ее нет!!!И чем лучше,названных тобой игроков, адриано, нынешний зе луиш?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#140  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:16)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит обосрался с Динамо. 70 комментов

Спартак феерил ! стопиццот комментов, и обсуждение продолжается.
))))

вы, синеватые, всегда будете приложением к Спартаку- кривым, баговым, глючным, никому не нужным приложением.

Цитата: Ninja
Цитата: Пивовед
Цитата: Ninja
Пивовед,
Это всё потому, что Хабиб Нурмагомедов сегодня на трибуне за вас болел. Он и за Анжи с Реалом болел)))


второй Черданцев )))))
версия с бородой.

Хабиб ща сказал, что у него сезонный абик на игры Спартака laughing


да пусть ходит- главное, чтоб прогнозов не делал.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#139  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:14)
  • -3
  •  (5)

Цитата: vermis_64
Приятного аппетита!

Не - сами кувыркайтесь тут, четвероногие. Эта жижа прям для вас - насрали , перемазались, хлебнули - вот оно маленькое счастье пустого организма
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#138  oblom   (Сегодня, 19:14)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Цитата: Spartacus1971
Каррере надо задать вопрос,почему Джикия,Мельгарехо и Рассказов не играли?Больше у меня по этой игре вопросов нет,счёт по игре,в смысле отсутствия игры в исполнении нашей команды.

Бережет для Шотландии, но мы не МанСити или Барселона.

А в Шотландии финал ЛЕ?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#137  pahitosik  Москва (Сегодня, 19:13)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хватит уже мучить миллионную армию болел. Федун, очнись!
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#136  P.V.  МОбл (Сегодня, 19:13)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Куда слилось брянское говно? Где ты, сраный аналитик?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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