"Спартак" потерпел третье подряд домашнее поражение

"Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу". Это поражение стало для московского клуба третьим подряд на своем поле. Ранее красно-белые уступили "Ахмату" и "Ростову".Чемпионат России11 тур: Зе Луиш, 13, 45+2, Ожегович, 35, Лесовой, 48, Мирзов, 65"Спартак ": Максименко, Комбаров Д., Боккети, Кутепов, Петкович, Ерёменко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Луис Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш, Ташаев (Ханни, 72)"Арсенал": Левашов, Комбаров К., Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 75), Кадири, Костадинов, Ожегович (Ткачёв, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 85)Предупреждения: Кутепов, 34, Ожегович, 40, Фернандо, 40, Петкович, 45+2