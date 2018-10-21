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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" потерпел третье подряд домашнее поражение
"Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу". Это поражение стало для московского клуба третьим подряд на своем поле. Ранее красно-белые уступили "Ахмату" и "Ростову".
Чемпионат России
11 тур
"Спартак" – "Арсенал" 2:3
Голы: Зе Луиш, 13, 45+2, Ожегович, 35, Лесовой, 48, Мирзов, 65
"Спартак ": Максименко, Комбаров Д., Боккети, Кутепов, Петкович, Ерёменко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Луис Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш, Ташаев (Ханни, 72)
"Арсенал": Левашов, Комбаров К., Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 75), Кадири, Костадинов, Ожегович (Ткачёв, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 85)
Предупреждения: Кутепов, 34, Ожегович, 40, Фернандо, 40, Петкович, 45+2
Чемпионат России
11 тур
"Спартак" – "Арсенал" 2:3
Голы: Зе Луиш, 13, 45+2, Ожегович, 35, Лесовой, 48, Мирзов, 65
"Спартак ": Максименко, Комбаров Д., Боккети, Кутепов, Петкович, Ерёменко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Луис Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш, Ташаев (Ханни, 72)
"Арсенал": Левашов, Комбаров К., Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой (Кангва, 75), Кадири, Костадинов, Ожегович (Ткачёв, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 85)
Предупреждения: Кутепов, 34, Ожегович, 40, Фернандо, 40, Петкович, 45+2
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