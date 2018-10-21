Олег Кононов: надеюсь, эта победа будет для нас серьёзным стимулом в дальнейших матчах

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" в 11-м туре чемпионата России.– Получилось выиграть. Хочется ещё более уверенно играть с первых минут, включить свои скорости. Ребята у нас быстрые, техничные, надо меньше мячей терять. Но это достигается не только с работой на тренировках. Уверенность приходит, когда побеждаешь. Это первая выездная победа, "Арсенал" ещё не выигрывал у "Спартака" в гостях. Надеюсь, эта победа будет для нас серьёзным стимулом в дальнейших матчах.