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Олег Кононов: надеюсь, эта победа будет для нас серьёзным стимулом в дальнейших матчах

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" в 11-м туре чемпионата России.

– Что получилось и чего вы хотели от своей команды?

– Получилось выиграть. Хочется ещё более уверенно играть с первых минут, включить свои скорости. Ребята у нас быстрые, техничные, надо меньше мячей терять. Но это достигается не только с работой на тренировках. Уверенность приходит, когда побеждаешь. Это первая выездная победа, "Арсенал" ещё не выигрывал у "Спартака" в гостях. Надеюсь, эта победа будет для нас серьёзным стимулом в дальнейших матчах.
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 18:41
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#2  Realist2000   (Сегодня, 18:52)
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Такой Спартак может обыграть ЛЮБАЯ команда...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 18:48)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
спасибо за хрякочпок!


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Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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