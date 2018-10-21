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Мартынович: не стоит делать из Кокорина и Мамаева зверей - они еще принесут футболу пользу

Капитан "Краснодара" Александр Мартынович ответил на вопросы журналистов после проигранного матча с "Ахматом" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Почему у вас не получилось добиться положительного результата?

- У нас были хорошие моменты, мы весь второй тайм висели на воротах соперника. Просто подвела реализация. Думаю, что на один гол мы точно наиграли.

- Почему получился такой скучный первый тайм?

- У нас медленно ходил мяч, и мы сбились на фланговые навесы. В перерыве сделали рокировки, но вышло так, что сразу пропустили.

- Что произошло в моменте с пропущенным мячом?

- Мы плохо вышли из обороны и получили атаку, к которой были не готовы.

- Насколько сказалось отсутствие игроков, задействованных в сборной?

- С этим проблем нет, мы успели потренироваться вместе. Это не основополагающая причина сегодняшнего результата.

- Впереди выезд в Бельгию. Что скажете о сопернике?

- Это сложный соперник. Нужно переварить сегодняшнюю игру и ответственно подготовиться к предстоящему матчу, разобрав соперника.

- Выходя на поле, вы знали результаты сыгранных ранее матчей?

- Да, конечно. Сегодня был не день лидеров - все потеряли очки. К сожалению, мы этим не воспользовались.

- Тяжело ли команде будет без Павла Мамаева?

- Что касается это всей ситуации, Паша очень хороший футболист. Пользуясь случаем, хочу сказать, что ребята оступились, совершили большую ошибку. Безусловно, их нужно за это наказать, но не стоит делать из них каких-то зверей или отбросов общества. Никто не пишет, как они помогали детским домам, принимали участие в благотворительных проектах. Это просто какая-то показательная порка. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо. Они еще могут сделать много полезного для страны и для футбола в частности.

- Исмаэль забивает "Краснодару" уже в третьем матче подряд. Можете это как-то объяснить?

- Мы не делаем акцент на отдельных игроках. Я даже об этом не знал, пока вы не сказали.

Rusfootball.info
Теги: Мартынович Мамаев Кокорин Ахмат Краснодар
Вчера, 22:46
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#2  nofrills  Москва (Вчера, 23:34)
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Болеет за:
«Динамо» М
а надо пользу приносить не только футболу но и народному хозяйство
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:25)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, пусть развивают тюремный футбол, это важно и для их реабилитации и для других осужденных.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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