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Отец Кузяева: у Далера небольшое сотрясение, пронесло

Отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о повреждении сына, полученного в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо".

"У Далера небольшое сотрясение, врачи его в порядок привели. Пронесло.

Не знаю, сколько займет восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина. Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург", — цитирует Адьяма Кузяева 360tv.ru.
Теги: Кузяев Зенит
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