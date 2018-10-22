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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Отец Кузяева: у Далера небольшое сотрясение, пронесло
Отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о повреждении сына, полученного в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо".
"У Далера небольшое сотрясение, врачи его в порядок привели. Пронесло.
Не знаю, сколько займет восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина. Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург", — цитирует Адьяма Кузяева 360tv.ru.
"У Далера небольшое сотрясение, врачи его в порядок привели. Пронесло.
Не знаю, сколько займет восстановление. В ближайшее время будет ясна вся картина. Мы дома волновались за него, но он позвонил и сказал, что сотрясение небольшое и вылетит вместе с командой в Петербург", — цитирует Адьяма Кузяева 360tv.ru.
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