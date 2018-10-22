Сергей Родионов отказался комментировать отставку Карреры (видео)

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов не стал комментировать отставку Массимо Карреры pic.twitter.com/hRbL8A52ri — СЭ Спартак (@spartak_se) October 22, 2018

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров клуба, на котором было принято решение об отставке главного тренера Массимо Карреры, отказался от комментариев по поводу этой ситуации.Массимо Каррера возглавлял " Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.