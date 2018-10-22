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Сергей Родионов отказался комментировать отставку Карреры (видео)

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров клуба, на котором было принято решение об отставке главного тренера Массимо Карреры, отказался от комментариев по поводу этой ситуации.



Массимо Каррера возглавлял " Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.
Теги: Спартак Родионов Каррера
Сегодня, 11:54
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(2)
#8  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:47)
  • +2
  •  (2)

Вот оно, где всё прогнило то.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#7  pahitosik  Москва (Сегодня, 12:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тебя следом за итальянцем. Непонятно, чем ты занимался всё время развала Спартака? Хорошая должность, хорошая зарплата, а профессионализма нетю..Серёжа, ты был классным форвардом, но это не твоё. Хотя, здесь есть один нюанс...а при Федуне возможно что-то делать самостоятельно?
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#6  Thor   (Сегодня, 12:12)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это и я так могу работать ген директором - назначьте меня . Я тоже могу с умным видом ничего не делать


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#5  Eugene24  Россия, Красноярск (Сегодня, 12:07)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не удивительно,голову в песок. Переждать бурю только бы, назначат нового ГТ и все будет хорошо. Купит очередного Рошу.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
#4  Поло   (Сегодня, 12:00)
  • -1
  •  (3)
online

Что тут обсуждать? Обсудит - тоже пойдет лесом) Он-то знает, что там происходит, но так же знает, кто е.ет и кормит)))) Будет молчать и дальше. Все как в стране)))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как футболист Родионов был классным напом. Но как гендир никакой. Но это и так понятно. Трудно затмить клоуна Федуна.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:55)
  • +3
  •  (3)

Родионова в отставку тоже !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:55)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Серёга-тихушник...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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