Андрей Тихонов: об интересе "Спартака" ничего не знаю

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сказал, что руководство "Спартака" не контактировало с ним, после отставки Массимо Карреры."Я ничего не знаю об интересе "Спартака". Со мной никто не контактировал. Я сейчас на отдыхе", – сказал Тихонов.Напомним, Андрей Тихонов был уволен из самарских "Крыльев Советов" неделю назад.