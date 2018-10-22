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Андрей Тихонов: об интересе "Спартака" ничего не знаю

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сказал, что руководство "Спартака" не контактировало с ним, после отставки Массимо Карреры.

"Я ничего не знаю об интересе "Спартака". Со мной никто не контактировал. Я сейчас на отдыхе", – сказал Тихонов.

Напомним, Андрей Тихонов был уволен из самарских "Крыльев Советов" неделю назад.

RT
Теги: Тихонов Спартак
Сегодня, 13:26
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#5  Manchester United   (Сегодня, 14:52)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Тем лучше для всех
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Кандидатура Тихонова - PR-ход. Не более.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:28)
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Болеет за:
«Спартак»
ты Андрюха иди пока лучше на кошках тренируйся! на Енисеях, Крыльях.... а когда выиграешь с ними хотя бы Кубок россии, как Димка Парфенов, тогда и поговорим!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04)
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Болеет за:
«Зенит»
И не услышите, Андрей.
При всем уважении, но Карреру на Тихонова менять, это поступок невдекватный, как минимум.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:47)
  • 0
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tolko ne tixonov! cherchesov ili berdiev!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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