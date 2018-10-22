Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака"

Бывший голкипер столичных «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервьюподелился мыслями по поводу отставки Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, а также назвал специалистов, которые, на его взгляд, были бы достойными кандидатами на должность наставника «Спартака».- Я хотел бы здесь присоединиться к армии болельщиков «Спартака», которые благодарят Карреру за работу, - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Долго у красно-белых не было чемпионства, и именно с ним этой цели удалось достичь. Что касается нынешнего сезона, то, мне кажется, что в какой-то степени именно в «Спартаке» на данный момент исчерпал себя Массимо — не работали его методы, не шли на благо результатам команды. Последние неудачи «Спартака» говорят о том, что далеко не все было в порядке. Но опять же этого специалиста нужно провожать с благодарностью: да, в этом сезоне не получилось, но он сделал то, что многие до него так и не смогли.-Хотел бы упомянуть о том, что сейчас во многих наших успешных командах работают российские специалисты. Это говорит о том, что отечественная тренерская школа продолжает жить и работать. Я бы порекомендовал спартаковцам обратиться именно к нашим специалистам. Сейчас в СМИ возможным кандидатом называют Станислава Черчесова — я бы поддержал эту кандидатуру с удовольствием. Квалифицированный тренер, к тому же, спартаковец. Думаю, что здесь все сходится. Если говорить о других специалистах, то, конечно, Валерий Карпин проводит сейчас прекрасную работу в «Ростове». Тоже спартаковец. О нем так же, как и о Черчесове говорят, что два раза в одну воду не войдешь, но я думаю, что это возможно. Главное — найти общий язык с Леонидом Федуном. Какие еще кандидаты могли бы быть? Ну, например, Андрей Тихонов. Тихонов для «Спартака» - вообще особая тема. Да, у него не получилось в Самаре, но, мне кажется, что это случайность. В общем, сейчас надо взвесить все «за» и «против». В любом случае надеюсь, что «Спартак» примет правильное решение.- Он, думаю, временная кандидатура. Вполне возможно, что сейчас его кандидатура и сработает. Потому что сама по себе смена тренера — эмоциональная встряска. Но за такой маленький промежуток времени изменить что-то - невозможно. Сейчас пришел Божович в «Крылья Советов» - 4 из 6 очков команда заработала в двух матчах, но говорить о том, что Божович что-то такое серьезное привнес, я бы не стал - это какая-то психологическая перезагрузка. Не исключаю, она и «Спартаку» сейчас поможет. Но думаю, что Рианчо — кандидатура временная.