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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:28
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Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (1)
17:48
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17:12
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"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (24)
16:25
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12:14
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Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
11:10
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Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака"
Бывший голкипер столичных «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу отставки Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, а также назвал специалистов, которые, на его взгляд, были бы достойными кандидатами на должность наставника «Спартака».
- Нужно ли было увольнять Массимо Карреру?
- Я хотел бы здесь присоединиться к армии болельщиков «Спартака», которые благодарят Карреру за работу, - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Долго у красно-белых не было чемпионства, и именно с ним этой цели удалось достичь. Что касается нынешнего сезона, то, мне кажется, что в какой-то степени именно в «Спартаке» на данный момент исчерпал себя Массимо — не работали его методы, не шли на благо результатам команды. Последние неудачи «Спартака» говорят о том, что далеко не все было в порядке. Но опять же этого специалиста нужно провожать с благодарностью: да, в этом сезоне не получилось, но он сделал то, что многие до него так и не смогли.
- Кто, на ваш взгляд, должен возглавить «Спартак»?
-Хотел бы упомянуть о том, что сейчас во многих наших успешных командах работают российские специалисты. Это говорит о том, что отечественная тренерская школа продолжает жить и работать. Я бы порекомендовал спартаковцам обратиться именно к нашим специалистам. Сейчас в СМИ возможным кандидатом называют Станислава Черчесова — я бы поддержал эту кандидатуру с удовольствием. Квалифицированный тренер, к тому же, спартаковец. Думаю, что здесь все сходится. Если говорить о других специалистах, то, конечно, Валерий Карпин проводит сейчас прекрасную работу в «Ростове». Тоже спартаковец. О нем так же, как и о Черчесове говорят, что два раза в одну воду не войдешь, но я думаю, что это возможно. Главное — найти общий язык с Леонидом Федуном. Какие еще кандидаты могли бы быть? Ну, например, Андрей Тихонов. Тихонов для «Спартака» - вообще особая тема. Да, у него не получилось в Самаре, но, мне кажется, что это случайность. В общем, сейчас надо взвесить все «за» и «против». В любом случае надеюсь, что «Спартак» примет правильное решение.
- Уже в четверг «Спартак» на выезде сыграет в матче Лиги Европы с «Рейнджерс». Каковы шансы у команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо?
- Он, думаю, временная кандидатура. Вполне возможно, что сейчас его кандидатура и сработает. Потому что сама по себе смена тренера — эмоциональная встряска. Но за такой маленький промежуток времени изменить что-то - невозможно. Сейчас пришел Божович в «Крылья Советов» - 4 из 6 очков команда заработала в двух матчах, но говорить о том, что Божович что-то такое серьезное привнес, я бы не стал - это какая-то психологическая перезагрузка. Не исключаю, она и «Спартаку» сейчас поможет. Но думаю, что Рианчо — кандидатура временная.
- Нужно ли было увольнять Массимо Карреру?
- Я хотел бы здесь присоединиться к армии болельщиков «Спартака», которые благодарят Карреру за работу, - приводит слова Нигматуллина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Долго у красно-белых не было чемпионства, и именно с ним этой цели удалось достичь. Что касается нынешнего сезона, то, мне кажется, что в какой-то степени именно в «Спартаке» на данный момент исчерпал себя Массимо — не работали его методы, не шли на благо результатам команды. Последние неудачи «Спартака» говорят о том, что далеко не все было в порядке. Но опять же этого специалиста нужно провожать с благодарностью: да, в этом сезоне не получилось, но он сделал то, что многие до него так и не смогли.
- Кто, на ваш взгляд, должен возглавить «Спартак»?
-Хотел бы упомянуть о том, что сейчас во многих наших успешных командах работают российские специалисты. Это говорит о том, что отечественная тренерская школа продолжает жить и работать. Я бы порекомендовал спартаковцам обратиться именно к нашим специалистам. Сейчас в СМИ возможным кандидатом называют Станислава Черчесова — я бы поддержал эту кандидатуру с удовольствием. Квалифицированный тренер, к тому же, спартаковец. Думаю, что здесь все сходится. Если говорить о других специалистах, то, конечно, Валерий Карпин проводит сейчас прекрасную работу в «Ростове». Тоже спартаковец. О нем так же, как и о Черчесове говорят, что два раза в одну воду не войдешь, но я думаю, что это возможно. Главное — найти общий язык с Леонидом Федуном. Какие еще кандидаты могли бы быть? Ну, например, Андрей Тихонов. Тихонов для «Спартака» - вообще особая тема. Да, у него не получилось в Самаре, но, мне кажется, что это случайность. В общем, сейчас надо взвесить все «за» и «против». В любом случае надеюсь, что «Спартак» примет правильное решение.
- Уже в четверг «Спартак» на выезде сыграет в матче Лиги Европы с «Рейнджерс». Каковы шансы у команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо?
- Он, думаю, временная кандидатура. Вполне возможно, что сейчас его кандидатура и сработает. Потому что сама по себе смена тренера — эмоциональная встряска. Но за такой маленький промежуток времени изменить что-то - невозможно. Сейчас пришел Божович в «Крылья Советов» - 4 из 6 очков команда заработала в двух матчах, но говорить о том, что Божович что-то такое серьезное привнес, я бы не стал - это какая-то психологическая перезагрузка. Не исключаю, она и «Спартаку» сейчас поможет. Но думаю, что Рианчо — кандидатура временная.
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