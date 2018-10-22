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Александр Самедов - Каррере: спасибо за всё, мистер

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов поблагодарил Массимо Карреру, который был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

"Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся", - написал Самедов.

Теги: Самедов Каррера Спартак
Сегодня, 20:32
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САША РЕСПЕКТ

САША РЕСПЕКТ
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