Александр Самедов - Каррере: спасибо за всё, мистер

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов поблагодарил Массимо Карреру, который был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо."Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся", - написал Самедов.