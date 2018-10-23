Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Антон Швец пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец пропустит около месяца из-за повреждения.

"Я играл с болью уже полгода, в последние недели стало больно даже бегать, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу. Провели обследование, диагноз показал, что на протяжении нескольких недель надо воздержаться от нагрузок.

После процедур в Москве, возвращаюсь в Грозный, буду индивидуально тренироваться под наблюдением медицинского штаба. Вернусь в игру недели через три", — приводит слова Швеца официальный сайт грозненского клуба.
Теги: Швец Ахмат
Сегодня, 09:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.