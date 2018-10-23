Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Глушакова и Ещенко в основу "Спартака"

Братья ???! Не знаю как вам,но почему-то от этой фотки стыдно мне pic.twitter.com/2uZd6z7h7f — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 23, 2018

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Андрей Ещенко в основной состав красно-белых.