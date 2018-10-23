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Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Глушакова и Ещенко в основу "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Андрей Ещенко в основной состав красно-белых.

Теги: Глушаков Ещенко Спартак Кафельников Каррера
Сегодня, 14:13
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(3)
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Кокорину лучше бы баранок прислали,чем Спартак осуждать

не поверишь, но посылают


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 14:28)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Да у вас вообще всё постыдно.

Кокорину лучше бы баранок прислали,чем Спартак осуждать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да у вас вообще всё постыдно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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