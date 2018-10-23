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Адвокат Миланы Кержаковой: если обнаружим в тексте Александра клевету – разберемся в суде

Марина Дубровская, адвокат Миланы Кержаковой, жены бывшего нападающего сборной России, тренера юношеской национальной команды Александра Кержакова, прокомментировала публикацию экс-форварда в Инстаграме. В ней Кержаков негативно отозвался о решении суда оставить ребенка у супруги до окончания бракоразводного процесса.

- Я пока не читала его пост, но мы вместе с доверительницей его изучим. Если там будут клеветнические фразы – обязательно отреагируем на это в законном порядке, - сказала Дубровская.

- Кержаков пишет об отсутствии правосудия в этом деле…
- Абсолютно доверяю нашим судам, верю в правосудие. Мы очень довольны сегодняшним решением. Я многое могла бы рассказать, но не могу – процесс закрытый.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кержаков
Вчера, 22:36
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