Адвокат Миланы Кержаковой: если обнаружим в тексте Александра клевету – разберемся в суде

Марина Дубровская, адвокат Миланы Кержаковой, жены бывшего нападающего сборной России, тренера юношеской национальной команды Александра Кержакова, прокомментировала публикацию экс-форварда в Инстаграме. В ней Кержаков негативно отозвался о решении суда оставить ребенка у супруги до окончания бракоразводного процесса.- Я пока не читала его пост, но мы вместе с доверительницей его изучим. Если там будут клеветнические фразы – обязательно отреагируем на это в законном порядке, - сказала Дубровская.- Абсолютно доверяю нашим судам, верю в правосудие. Мы очень довольны сегодняшним решением. Я многое могла бы рассказать, но не могу – процесс закрытый.