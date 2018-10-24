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Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Амкара" готов возглавить "Спартак"

Сербский специалист Славолюб Муслин заявил, что готов возглавить "Спартак".

"Я слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из "Спартака".

Конечно, если бы мне поступило предложение возглавить "Спартак", я бы согласился не раздумывая. Это очень большой клуб.

В прошлом году я вывел сборную Сербии на чемпионат мира, теперь было бы интересно побороться за титул в России. Я же знаю о премьер-лиге не понаслышке", – сказал Муслин.

"Советский спорт"
Теги: Амкар Локомотив Спартак Краснодар Муслин
Сегодня, 13:31
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8
(4)
#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 14:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Хороший тренер.

возможно , возьмите себе как Семака отправят в отставку
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 14:01)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
а ишо он сборную Сербии тренеровал


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 13:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хреново ты следишь за ситуацией, раз в спартак собрался. Обычно, здравомыслящие люди тыщу раз подумают, прежде чем делать такие легкомысленные заявления. В этот, с позволения сказать, клубе, могут работать лишь очень хладнокровные люди, с железными нервами, либо бессовестные, которым все равно, когда их начнут полоскать в инфопространстве.
Идеального тренера для спартака в природе нет, это очень неординарная команда, ибо её поклонники, оно же стадо, всегда чем-то недовольны, в силу своих умственной неспособности воспринимать всё адекватно.
Тренер спартака, с момента подписания, это ходячий труп.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:46)
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Специально для молдован была же сноска - хозяин алчет отечественного специалиста.

Чтоб было с кем по душам поговорить. Матом опять же..... Истосковался Ленчик с этим неуступчивым колючим итальянцем. Правильно сказал он еще в чемпионский год - неприятный человек. Таким и оказался.

Вот то ли дело Глушаков - рубаха-парень, душа нараспашку, прикрывает только банка самогона.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:46)
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Болеет за:
«Зенит»
сам о себе не напомнишь, не кто и не вспомнит!)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#3  Анатоль777   (Сегодня, 13:42)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А не пошел бы ты, Славик, в сторону леса?


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:40)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший тренер. Но в Спартаке его съедят.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 13:34)
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  •  (3)

Why not? flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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