Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Амкара" готов возглавить "Спартак"

Сербский специалист Славолюб Муслин заявил, что готов возглавить "Спартак"."Я слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из "Спартака".Конечно, если бы мне поступило предложение возглавить "Спартак", я бы согласился не раздумывая. Это очень большой клуб.В прошлом году я вывел сборную Сербии на чемпионат мира, теперь было бы интересно побороться за титул в России. Я же знаю о премьер-лиге не понаслышке", – сказал Муслин.