Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Рыжиков: что вратарям даёт участие в квадратах? Спросите у тренера, пожалуйста

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал об особенностях тренировочного процесса при Миодраге Божовиче и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Зенитом" и "Краснодаром", передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Работа вратарей поменялась с приходом нового тренерского штаба?

- Да нет. Специфика вратарей - ловить и отбивать, этим мы и занимаемся. Чуть больше участвуем в квадратах, играем ногами. А так - всё нравится, идёт тем же ключом.

- Что вам даёт участие в этих квадратах?

- (смеётся) не знаю, что. Это тренеру вопрос задайте, пожалуйста.

- Он не ответил.

- Ну, значит, работаем. Значит, даёт очень много, перечислять долго (смеётся).

- Команда сейчас больше раскрепощена психологически или собрана?

- Мы после выходных собрались, 2 дня раскрепощённо работаем. Ближе к игре будет теория, начнём настраиваться на игру. А пока психологически отдыхаем.

- Матч с "Уралом" можно занести себе в актив или есть досада, что не выиграли?

- Ну, очко на выезде - это хорошо. Если брать "Динамо" и "Урал", то мы идём по чемпионскому графику (смеётся). Надо продолжать в том же духе. "Урал" наш конкурент, главное, что не проиграли. У нас была возможность выиграть, но у "Урала" тоже, так что итог закономерен.

- Можно ли рассчитывать, что в матче с "Зенитом" "Крылья" покажут тот футбол, которого требует Божович?

- Дай Бог, чтобы мы показывали, что требует тренер, и радовали болельщиков. Знаю одно: Самара точно не на своём месте по составу, по вниманию к нам губернатора. Мы должны быть выше и, думаю, команда оправдает надежды болельщиков и губернии.

- В матче с "Уралом" вы выходили и за пределы штрафной. Это установка тренера играть последнего защитника или по ситуации?

- Нет, сыграл по ситуации. Чуть не рассчитал, пришлось фолить, но, слава Богу, это не обернулось удалением и голом.

- После "Зенита" в понедельник предстоит ещё и "Краснодар" в кубке, успеет ли команда восстановиться?

- Думаю, у "Краснодара" график не лучше, они сейчас играют Лигу Европы, потом тур, потом к нам. Мы две игры дома играем, должны показать для своих болельщиков ураганную игру.

- Что важнее: матч с "Зенитом" или кубковый с "Краснодаром"?

- У нас тяжёлое положение в чемпионате, но не хочется второй раз проигрывать "Краснодару", тем более получилось обидное поражение 0:3 дома. Болельщики нас не поймут.
Теги: Рыжиков Крылья Советов Божович Краснодар
Сегодня, 20:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  zloy   (Сегодня, 20:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Играть ногами учитесь, а то вот Максименко косякнул в последнем матче
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  citrus63   Самара (Сегодня, 20:17)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Садись на лавочку уже unamused
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 20:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рыжикову не чуждо чувство каламбура. Молодец


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.