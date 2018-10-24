Сергей Рыжиков: что вратарям даёт участие в квадратах? Спросите у тренера, пожалуйста

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал об особенностях тренировочного процесса при Миодраге Божовиче и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Зенитом" и "Краснодаром", передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Да нет. Специфика вратарей - ловить и отбивать, этим мы и занимаемся. Чуть больше участвуем в квадратах, играем ногами. А так - всё нравится, идёт тем же ключом.- (смеётся) не знаю, что. Это тренеру вопрос задайте, пожалуйста.- Ну, значит, работаем. Значит, даёт очень много, перечислять долго (смеётся).- Мы после выходных собрались, 2 дня раскрепощённо работаем. Ближе к игре будет теория, начнём настраиваться на игру. А пока психологически отдыхаем.- Ну, очко на выезде - это хорошо. Если брать "Динамо" и "Урал", то мы идём по чемпионскому графику (смеётся). Надо продолжать в том же духе. "Урал" наш конкурент, главное, что не проиграли. У нас была возможность выиграть, но у "Урала" тоже, так что итог закономерен.- Дай Бог, чтобы мы показывали, что требует тренер, и радовали болельщиков. Знаю одно: Самара точно не на своём месте по составу, по вниманию к нам губернатора. Мы должны быть выше и, думаю, команда оправдает надежды болельщиков и губернии.- Нет, сыграл по ситуации. Чуть не рассчитал, пришлось фолить, но, слава Богу, это не обернулось удалением и голом.- Думаю, у "Краснодара" график не лучше, они сейчас играют Лигу Европы, потом тур, потом к нам. Мы две игры дома играем, должны показать для своих болельщиков ураганную игру.- У нас тяжёлое положение в чемпионате, но не хочется второй раз проигрывать "Краснодару", тем более получилось обидное поражение 0:3 дома. Болельщики нас не поймут.