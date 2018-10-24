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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Рыжиков: что вратарям даёт участие в квадратах? Спросите у тренера, пожалуйста
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков рассказал об особенностях тренировочного процесса при Миодраге Божовиче и поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Зенитом" и "Краснодаром", передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Работа вратарей поменялась с приходом нового тренерского штаба?
- Да нет. Специфика вратарей - ловить и отбивать, этим мы и занимаемся. Чуть больше участвуем в квадратах, играем ногами. А так - всё нравится, идёт тем же ключом.
- Что вам даёт участие в этих квадратах?
- (смеётся) не знаю, что. Это тренеру вопрос задайте, пожалуйста.
- Он не ответил.
- Ну, значит, работаем. Значит, даёт очень много, перечислять долго (смеётся).
- Команда сейчас больше раскрепощена психологически или собрана?
- Мы после выходных собрались, 2 дня раскрепощённо работаем. Ближе к игре будет теория, начнём настраиваться на игру. А пока психологически отдыхаем.
- Матч с "Уралом" можно занести себе в актив или есть досада, что не выиграли?
- Ну, очко на выезде - это хорошо. Если брать "Динамо" и "Урал", то мы идём по чемпионскому графику (смеётся). Надо продолжать в том же духе. "Урал" наш конкурент, главное, что не проиграли. У нас была возможность выиграть, но у "Урала" тоже, так что итог закономерен.
- Можно ли рассчитывать, что в матче с "Зенитом" "Крылья" покажут тот футбол, которого требует Божович?
- Дай Бог, чтобы мы показывали, что требует тренер, и радовали болельщиков. Знаю одно: Самара точно не на своём месте по составу, по вниманию к нам губернатора. Мы должны быть выше и, думаю, команда оправдает надежды болельщиков и губернии.
- В матче с "Уралом" вы выходили и за пределы штрафной. Это установка тренера играть последнего защитника или по ситуации?
- Нет, сыграл по ситуации. Чуть не рассчитал, пришлось фолить, но, слава Богу, это не обернулось удалением и голом.
- После "Зенита" в понедельник предстоит ещё и "Краснодар" в кубке, успеет ли команда восстановиться?
- Думаю, у "Краснодара" график не лучше, они сейчас играют Лигу Европы, потом тур, потом к нам. Мы две игры дома играем, должны показать для своих болельщиков ураганную игру.
- Что важнее: матч с "Зенитом" или кубковый с "Краснодаром"?
- У нас тяжёлое положение в чемпионате, но не хочется второй раз проигрывать "Краснодару", тем более получилось обидное поражение 0:3 дома. Болельщики нас не поймут.
- Работа вратарей поменялась с приходом нового тренерского штаба?
- Да нет. Специфика вратарей - ловить и отбивать, этим мы и занимаемся. Чуть больше участвуем в квадратах, играем ногами. А так - всё нравится, идёт тем же ключом.
- Что вам даёт участие в этих квадратах?
- (смеётся) не знаю, что. Это тренеру вопрос задайте, пожалуйста.
- Он не ответил.
- Ну, значит, работаем. Значит, даёт очень много, перечислять долго (смеётся).
- Команда сейчас больше раскрепощена психологически или собрана?
- Мы после выходных собрались, 2 дня раскрепощённо работаем. Ближе к игре будет теория, начнём настраиваться на игру. А пока психологически отдыхаем.
- Матч с "Уралом" можно занести себе в актив или есть досада, что не выиграли?
- Ну, очко на выезде - это хорошо. Если брать "Динамо" и "Урал", то мы идём по чемпионскому графику (смеётся). Надо продолжать в том же духе. "Урал" наш конкурент, главное, что не проиграли. У нас была возможность выиграть, но у "Урала" тоже, так что итог закономерен.
- Можно ли рассчитывать, что в матче с "Зенитом" "Крылья" покажут тот футбол, которого требует Божович?
- Дай Бог, чтобы мы показывали, что требует тренер, и радовали болельщиков. Знаю одно: Самара точно не на своём месте по составу, по вниманию к нам губернатора. Мы должны быть выше и, думаю, команда оправдает надежды болельщиков и губернии.
- В матче с "Уралом" вы выходили и за пределы штрафной. Это установка тренера играть последнего защитника или по ситуации?
- Нет, сыграл по ситуации. Чуть не рассчитал, пришлось фолить, но, слава Богу, это не обернулось удалением и голом.
- После "Зенита" в понедельник предстоит ещё и "Краснодар" в кубке, успеет ли команда восстановиться?
- Думаю, у "Краснодара" график не лучше, они сейчас играют Лигу Европы, потом тур, потом к нам. Мы две игры дома играем, должны показать для своих болельщиков ураганную игру.
- Что важнее: матч с "Зенитом" или кубковый с "Краснодаром"?
- У нас тяжёлое положение в чемпионате, но не хочется второй раз проигрывать "Краснодару", тем более получилось обидное поражение 0:3 дома. Болельщики нас не поймут.
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