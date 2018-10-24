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Экспертиза подтвердила отсутствие запрещённых веществ в крови Тигиева

Вопреки распространившейся 14 октября информации, защитник "Спартака" Георгий Тигиев, на правах аренды выступающий за "Крылья Советов", не употреблял метамфетамин и не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам медобследования, проведённого на следующий день, запрещённых веществ в крови Тигиева обнаружено не было. Сегодня это подтвердила и экспертиза.

"Результаты экспертизы, проведенной в отношении водителя 1995 года рождения, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, показали отсутствие алкогольного опьянения", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы управления МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Теги: Тигиев Крылья Советов
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