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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Динияр Билялетдинов: мне кажется, что в истории с Глушаковым не всё так однозначно
Полузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал решение руководства "Спартака" уволить Массимо Карреру с должности главного тренера команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Лиге Европы с "Рейнджерс".
"Видимо, у руководства не было уверенности, что Каррера смог бы выправить ситуацию, поэтому последовала отставка. Не поспешили ли с отставкой? Не знаю, какой карт-бланш был у тренера, какие были договорённости, на каком месте должна быть команда, в соответствии с этими договорённостями.
Пресс-конференцию Карреры не смотрел, была своя тренировка. Не стал раскрывать подробности в истории с Глушаковым? Ну, значит, на эту тему говорить неудобно. Думаю, как всё происходило на самом деле, мы не узнаем никогда, но при этом мне кажется, что там не всё так однозначно.
Чего жду от сегодняшнего матча? С учётом всех пертурбаций, которые произошли в "Спартаке", игра будет интересной. Такая встряска часто идёт команде на пользу, но в то же время это может увести в штопор.
В Глазго легендарный стадион, там сумасшедшая поддержка болельщиков, молодым игрокам будет тяжело совладать с эмоциями. Но, надеюсь, сегодня наша команда порадует нас сильнее, чем в предыдущие дни.
Кононов в "Спартаке"? Внешнее спокойствие Кононова подкупает, его команды играют в симпатичный футбол, но "Спартак" — это особенная история… Очень особенная. Не знаю, какого тренера нужно поставить во главе, чтобы все были довольны", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
"Видимо, у руководства не было уверенности, что Каррера смог бы выправить ситуацию, поэтому последовала отставка. Не поспешили ли с отставкой? Не знаю, какой карт-бланш был у тренера, какие были договорённости, на каком месте должна быть команда, в соответствии с этими договорённостями.
Пресс-конференцию Карреры не смотрел, была своя тренировка. Не стал раскрывать подробности в истории с Глушаковым? Ну, значит, на эту тему говорить неудобно. Думаю, как всё происходило на самом деле, мы не узнаем никогда, но при этом мне кажется, что там не всё так однозначно.
Чего жду от сегодняшнего матча? С учётом всех пертурбаций, которые произошли в "Спартаке", игра будет интересной. Такая встряска часто идёт команде на пользу, но в то же время это может увести в штопор.
В Глазго легендарный стадион, там сумасшедшая поддержка болельщиков, молодым игрокам будет тяжело совладать с эмоциями. Но, надеюсь, сегодня наша команда порадует нас сильнее, чем в предыдущие дни.
Кононов в "Спартаке"? Внешнее спокойствие Кононова подкупает, его команды играют в симпатичный футбол, но "Спартак" — это особенная история… Очень особенная. Не знаю, какого тренера нужно поставить во главе, чтобы все были довольны", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
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