Сергей Горлукович: грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера мог доработать в команде, по крайней мере, до зимы.– Я говорил, что ему надо было дать время, по крайней мере, до зимней паузы. В "Спартаке" решили расстаться сейчас…– Да ведь ничего страшного по результатам не происходило! Ну проиграли дома Туле. Неприятно, конечно, но не катастрофа. Потом в двух матчах подряд победили бы, и все успокоились бы. Другое дело, что качество футбола падало. По сравнению с чемпионским сезоном.– Все стало возвращаться к тому, что происходило до итальянца. Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. К этому все сейчас опять и пришло… Причем при Каррере даже в чемпионском сезоне футбол красно-белых не вызывал у меня каких-то восторгов. Но, надо признать, ему удалось сделать несколько правильных вещей.