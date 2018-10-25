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Сергей Горлукович: грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера мог доработать в команде, по крайней мере, до зимы.

– Как вы восприняли отставку Карреры?

– Я говорил, что ему надо было дать время, по крайней мере, до зимней паузы. В "Спартаке" решили расстаться сейчас…

– Преждевременно?

– Да ведь ничего страшного по результатам не происходило! Ну проиграли дома Туле. Неприятно, конечно, но не катастрофа. Потом в двух матчах подряд победили бы, и все успокоились бы. Другое дело, что качество футбола падало. По сравнению с чемпионским сезоном.

– Главные вопросы к Массимо по игре?

– Все стало возвращаться к тому, что происходило до итальянца. Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. К этому все сейчас опять и пришло… Причем при Каррере даже в чемпионском сезоне футбол красно-белых не вызывал у меня каких-то восторгов. Но, надо признать, ему удалось сделать несколько правильных вещей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Каррера Спартак
Сегодня, 21:08
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#1  олегн  нижний новгород (Сегодня, 21:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен полносью
Регистрация: 10.11.2013 [жалоба]
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